Росія не змінилася: президент Польщі попередив Європу про небезпеку

Польща, Неділя 25 січня 2026 21:55
Росія не змінилася: президент Польщі попередив Європу про небезпеку Фото: президент Польщі Кароль Навроцький (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Росія залишається серйозною загрозою для Європи, і цій небезпеці необхідно активно протидіяти.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький під час спілкування з журналістами за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Литви Гітанасом Науседою.

За словами Навроцького, агресивна сутність Росії не змінилася з плином часу.

"Сутність Росії залишилася незмінною - вона, як і раніше, становить загрозу для Центральної та Східної Європи", - наголосив президент Польщі.

Він звернув увагу на те, що РФ продовжує ракетні удари по Україні, попри заклики окремих країн повернутися до політики так званого "перезавантаження" відносин із Москвою.

Навроцький підкреслив, що Росія була й залишається загрозою протягом багатьох років - незалежно від історичного періоду чи політичного режиму.

"Йдеться не лише про Росію за Путіна - це була загроза і за царських часів, і за більшовиків", - зазначив він.

Також президент Польщі наголосив на важливості тісної співпраці між європейськими державами для гарантування безпеки континенту. За його словами, Польща надає цьому напряму особливого значення.

Візит Зеленського до Литви

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Литви. Там вони візьмуть участь в офіційних заходах з нагоди річниці Січневого повстання.

Окрім цього під час візиту заплановані переговори глави держави з президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Польщі Каролем Навроцьким у форматі Люблінського трикутника.

