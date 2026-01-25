Росія не змінилася: президент Польщі попередив Європу про небезпеку

Росія залишається серйозною загрозою для Європи, і цій небезпеці необхідно активно протидіяти.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький під час спілкування з журналістами за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Литви Гітанасом Науседою.

За словами Навроцького, агресивна сутність Росії не змінилася з плином часу.

"Сутність Росії залишилася незмінною - вона, як і раніше, становить загрозу для Центральної та Східної Європи", - наголосив президент Польщі.

Він звернув увагу на те, що РФ продовжує ракетні удари по Україні, попри заклики окремих країн повернутися до політики так званого "перезавантаження" відносин із Москвою.

Навроцький підкреслив, що Росія була й залишається загрозою протягом багатьох років - незалежно від історичного періоду чи політичного режиму.

"Йдеться не лише про Росію за Путіна - це була загроза і за царських часів, і за більшовиків", - зазначив він.

Також президент Польщі наголосив на важливості тісної співпраці між європейськими державами для гарантування безпеки континенту. За його словами, Польща надає цьому напряму особливого значення.