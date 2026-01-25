Россия не изменилась: президент Польши предупредил Европу об опасности
Россия остается серьезной угрозой для Европы, и этой опасности необходимо активно противодействовать.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий во время общения с журналистами по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой.
По словам Навроцкого, агрессивная сущность России не изменилась с течением времени.
"Сущность России осталась неизменной - она по-прежнему представляет угрозу для Центральной и Восточной Европы", - подчеркнул президент Польши.
Он обратил внимание на то, что РФ продолжает ракетные удары по Украине, несмотря на призывы отдельных стран вернуться к политике так называемой "перезагрузки" отношений с Москвой.
Навроцкий подчеркнул, что Россия была и остается угрозой на протяжении многих лет - независимо от исторического периода или политического режима.
"Речь идет не только о России при Путине - это была угроза и в царские времена, и при большевиках", - отметил он.
Также президент Польши подчеркнул важность тесного сотрудничества между европейскими государствами для обеспечения безопасности континента. По его словам, Польша придает этому направлению особое значение.
Визит Зеленского в Литву
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Литву. Там они примут участие в официальных мероприятиях по случаю годовщины Январского восстания.
Кроме этого во время визита запланированы переговоры главы государства с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким в формате Люблинского треугольника.