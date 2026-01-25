ua en ru
Вс, 25 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Россия не изменилась: президент Польши предупредил Европу об опасности

Польша, Воскресенье 25 января 2026 21:55
UA EN RU
Россия не изменилась: президент Польши предупредил Европу об опасности Фото: президент Польши Кароль Навроцкий (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Россия остается серьезной угрозой для Европы, и этой опасности необходимо активно противодействовать.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий во время общения с журналистами по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

По словам Навроцкого, агрессивная сущность России не изменилась с течением времени.

"Сущность России осталась неизменной - она по-прежнему представляет угрозу для Центральной и Восточной Европы", - подчеркнул президент Польши.

Он обратил внимание на то, что РФ продолжает ракетные удары по Украине, несмотря на призывы отдельных стран вернуться к политике так называемой "перезагрузки" отношений с Москвой.

Навроцкий подчеркнул, что Россия была и остается угрозой на протяжении многих лет - независимо от исторического периода или политического режима.

"Речь идет не только о России при Путине - это была угроза и в царские времена, и при большевиках", - отметил он.

Также президент Польши подчеркнул важность тесного сотрудничества между европейскими государствами для обеспечения безопасности континента. По его словам, Польша придает этому направлению особое значение.

Визит Зеленского в Литву

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Литву. Там они примут участие в официальных мероприятиях по случаю годовщины Январского восстания.

Кроме этого во время визита запланированы переговоры главы государства с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким в формате Люблинского треугольника.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кароль Навроцкий Польша Российская Федерация
Новости
Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится
Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света