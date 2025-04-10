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Россия изменила тактику ударов по Харькову: Терехов раскрыл детали

Четверг 10 апреля 2025 10:57
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Россия изменила тактику ударов по Харькову: Терехов раскрыл детали Фото: Игорь Терехов, городской голова Харькова (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы прибегают к новой тактике во время обстрелов Харькова. За очень короткое время враг бьет беспилотниками по одному месту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.

Комментируя сегодняшнюю ночь, Терехов заявил, что она прошла более-менее спокойно и отличалась от предыдущих, когда по городу было нанесено 20 ударов беспилотными летательными апартами (БпЛА).

Стоит объяснить, что 9 апреля городской голова сообщал, что террористы нанесли 17 ударов лише по Основянскому району. Всего в городе зафиксировали более 20-ти прилетов.

"Хочу сказать, да, это новая тактика, когда враг действует таким образом, что за очень короткое время очень много БпЛА попадает в одно место в один район города Харькова. И свидетелями этого мы были накануне, когда 17 БпЛА в течение часа попадали в одну территорию города Харьков", - пояснил он.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала войны Россия регулярно обстреливает Украину. Особенно от ударов страдают прифронтовые населенные пункты и области. В частности террористы каждую ночь прибегают к атакам беспилотниками. Например, в ночь на 10 апреля враг запустил 145 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы. По состоянию на 9 утра противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить 85 из них.

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