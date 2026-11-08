Росія змінила делегацію для переговорів в Абу-Дабі: в ISW пояснили задум Кремля

Тепер з російського боку в переговорах братимуть участь помічник президента Володимир Мединський, начальник Головного управління Генерального штабу адмірал Ігор Костюков, помічник президента Юрій Ушаков, а також заступники міністра закордонних справ Михайло Галузін і Сергій Рябков.

Як нагадують аналітики, Костюков очолював російську делегацію на перших двох раундах тристоронніх переговорів в Абу-Дабі наприкінці січня - на початку лютого 2026 року, після чого його змінив Мединський, який очолював російську делегацію на переговорах у Женеві (Швейцарія) у лютому 2026 року.

При цьому Мединський тоді затягував переговорний процес, обговорюючи так звані "історичні корені" війни.

Ушаков - високопоставлений представник Кремля, який регулярно коментує хід переговорів з Україною та неодноразово озвучував максималістські вимоги Москви: Україна має піти на односторонні поступки, перш ніж Росія погодиться на проведення хоч якось змістовних мирних переговорів.

Галузін входив до складу російської делегації на переговорах у Стамбулі (Туреччина), а також у Женеві (у травні 2025 року та лютому 2026 року); він також неодноразово наголошував на необхідності усунення так званих "корінних причин" війни.

Рябков офіційно не брав участі в мирних переговорах, проте часто заявляє, що Росія може прийняти лише ті мирні пропозиції, які відповідають військовим цілям Путіна та "реаліям на місцях" та регулярно підтверджує прихильність Росії певним домовленостям із США, нібито досягнутим за підсумками саміту на Алясці в серпні 2025 року.

Він також брав участь у просуванні кремлівських ультиматумів до НАТО, спрямованих на ліквідацію Альянсу в його нинішньому вигляді - під приводом надання Росії "гарантій безпеки".

"Той факт, що до складу делегації Кремль включає чиновників, які раніше вже затягували переговорний процес, зайвий раз свідчить: Москва, як і раніше, не зацікавлена в сумлінних переговорах. Присутність Рябкова примітна ще й тим, що Кремль може використати його досвід роботи з ультиматумами 2021 року, щоб спробувати знецінити зусилля України щодо отримання гарантій безпеки під час тристоронніх переговорів", - зазначають аналітики.