Россия сменила делегацию для переговоров в Абу-Даби: в ISW объяснили замысел Кремля

Россия обновила состав делегации, которая примет участие в трехсторонних переговорах с Украиной и США в Абу-Даби. Этот список участников переговоров может многое сказать о планах Кремля на предстоящую встречу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Теперь с российской стороны в переговорах примут участие помощник президента Владимир Мединский, начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, помощник президента Юрий Ушаков, а также заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков.
Как напоминают аналитики, Костюков возглавлял российскую делегацию на первых двух раундах трехсторонних переговоров в Абу-Даби в конце января – начале февраля 2026 года, после чего его сменил Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Женеве (Швейцария2) в феврале2.
При этом Мединский тогда затягивал переговорный процесс, обсуждая так называемые "исторические корни" войны.
Ушаков - высокопоставленный представитель Кремля, регулярно комментирующий ход переговоров с Украиной и неоднократно озвучивавший максималистские требования Москвы: Украина должна пойти на односторонние уступки, прежде чем Россия согласится на проведение сколь-нибудь содержательных мирных переговоров.
Галузин входил в состав российской делегации на переговорах в Стамбуле (Турция), а также в Женеве (в мае 2025 и феврале 2026); он также неоднократно отмечал необходимость устранения так называемых "коренных причин" войны.
Рябков официально не участвовал в мирных переговорах, однако часто заявляет, что Россия может принять только те мирные предложения, которые отвечают военным целям Путина и "реалиям на местах" и регулярно подтверждает приверженность России определенным договоренностям с США, якобы достигнутым по итогам саммита на Аляске в августе 2025 года.
Он также участвовал в продвижении кремлевских ультиматумов в НАТО, направленных на ликвидацию Альянса в его нынешнем виде – под предлогом предоставления России "гарантий безопасности".
"Тот факт, что в состав делегации Кремль включает чиновников, которые ранее уже затягивали переговорный процесс, лишний раз свидетельствует: Москва по-прежнему не заинтересована в добросовестных переговорах. Присутствие Рябкова примечательно еще и тем, что Кремль может использовать его опыт работы с ультиматумами 2021 года, чтобы попытаться переговоров", - отмечают аналитики.
Напомним, вчера стало известно, что Россия определила, кто будет представлять страну на следующем раунде переговоров с США и Украиной по завершению войны. В делегацию войдут высокопоставленные дипломаты и военные.
Трехсторонняя встреча должна пройти в Абу-Даби 10-11 ноября. Стороны намерены обсудить прекращение войны России против Украины. Это будут первые подобные переговоры с февраля.
Украинская сторона уже объявила состав своей делегации на трехсторонние переговоры с США и Россией в Абу-Даби. В нее войдет руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.
Сначала он заявил, что возглавит переговорную группу, однако со временем советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин уточнил, что Буданов будет одним из ее участников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости обсудить гарантии безопасности в ходе предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби 10-11 ноября.