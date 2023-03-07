Росія зменшить експорт та транзит нафти зі своїх західних портів, - Reuters
Росія планує зменшувати експорт нафти та транзит зі своїх західних портів. Це відбуватиметься протягом березня, а скорочувати планують кожного дня на 10%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відвантаження нафти з Приморська, Усть-Луги та Новоросійська у березні було встановлено на рівні 8,68 млн тонн, що практично не змінилося порівняно з лютим, але щодня знижується.
Відвантаження нафти сортами Urals та KEBCO з балтійських портів Приморськ та Усть-Луга було встановлено на рівні 6,5 млн тонн проти 6,3 млн тонн за планом на лютий.
"Відвантаження нафти Urals, KEBCO та Siberian Light з російського чорноморського порту Новоросійськ у березні було встановлено на рівні 2,18 млн тонн, що нижче за лютневий план на 2,38 млн тонн", - йдеться у матеріалі.
Раніше повідомлялося, що РФ може скоротити експорт нафти зі своїх західних портів у березні порівняно з лютим на 25%, перевищивши оголошене скорочення видобутку у спробі підняти ціни на свою нафту. Російські відвантаження сирої нафти з її балтійських портів Приморськ, Усть-Луга і Новоросійськ у Чорному морі в лютому були приблизно на 10% нижчими від місячного цільового показника.
Нагадаємо, що Об'єднані Арабські Емірати приймають все більше партій російської сирої нафти, що є ще одним прикладом того, як західні санкції проти РФ скоригували традиційні потоки торгівлі енергоносіями.
Велика кількість російської нафти продовжує перекачуватися між танкерами всього за кілька миль від узбережжя Іспанії.
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