Росія зменшить експорт та транзит нафти зі своїх західних портів, - Reuters

Росія планує зменшувати експорт нафти та транзит зі своїх західних портів. Це відбуватиметься протягом березня, а скорочувати планують кожного дня на 10%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відвантаження нафти з Приморська, Усть-Луги та Новоросійська у березні було встановлено на рівні 8,68 млн тонн, що практично не змінилося порівняно з лютим, але щодня знижується.

Відвантаження нафти сортами Urals та KEBCO з балтійських портів Приморськ та Усть-Луга було встановлено на рівні 6,5 млн тонн проти 6,3 млн тонн за планом на лютий.

"Відвантаження нафти Urals, KEBCO та Siberian Light з російського чорноморського порту Новоросійськ у березні було встановлено на рівні 2,18 млн тонн, що нижче за лютневий план на 2,38 млн тонн", - йдеться у матеріалі.

Раніше повідомлялося, що РФ може скоротити експорт нафти зі своїх західних портів у березні порівняно з лютим на 25%, перевищивши оголошене скорочення видобутку у спробі підняти ціни на свою нафту. Російські відвантаження сирої нафти з її балтійських портів Приморськ, Усть-Луга і Новоросійськ у Чорному морі в лютому були приблизно на 10% нижчими від місячного цільового показника.