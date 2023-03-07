Россия уменьшит экспорт и транзит нефти из своих западных портов, - Reuters
Россия планирует снизить экспорт нефти и транзит из своих западных портов. Это будет происходить в течение марта, а сокращать планируется каждый день на 10%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отгрузка нефти из Приморска, Усть-Луги и Новороссийска в марте была установлена на уровне 8,68 млн тонн, что практически не изменилось по сравнению с февралем, но ежедневно снижается.
Отгрузка нефти сортами Urals и KEBCO из балтийских портов Приморск и Усть-Луга была установлена на уровне 6,5 млн. тонн против 6,3 млн. тонн по плану на февраль.
"Отгрузка нефти Urals, KEBCO и Siberian Light из российского черноморского порта Новороссийск в марте была установлена на уровне 2,18 млн тонн, что ниже февральского плана на 2,38 млн тонн", - говорится в материале.
Ранее сообщалось, что РФ может сократить экспорт нефти из своих западных портов в марте по сравнению с февралем на 25%, превысив объявленное сокращение добычи в попытке поднять цены на свою нефть. Российские отгрузки сырой нефти из ее балтийских портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск в Черном море в феврале были примерно на 10% ниже месячного целевого показателя.
Напомним, что Объединенные Арабские Эмираты принимают все больше партий российской сырой нефти, что является еще одним примером того, как западные санкции против РФ скорректировали традиционные потоки торговли энергоносителями.
Большое количество российской нефти продолжает перекачиваться между танкерами всего в нескольких милях от побережья Испании.
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