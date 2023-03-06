Росія перевантажує свою нафту між танкерами біля узбережжя Іспанії, - Bloomberg
Велика кількість російської нафти продовжує перекачуватися між танкерами всього за кілька миль від узбережжя Іспанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Це сталося лише за кілька тижнів після того, як місцева влада написала місцевим фірмам, що така діяльність заборонена.
Чотири дуже великі перевізники сирої нафти, або VLCC (великотоннажні танкери - ред.), в цей час стоять на якорі у Сеути, іспанського анклаву в Північній Африці. Між ними можуть вмістити близько 8 мільйонів барелів нафти. Один із них, "Вероніка", вже отримав вантажі з двох менших танкерів і тепер приймає нафту з третього.
"Ми не маємо повноважень контролювати дії, що відбуваються у міжнародних водах. Наша організація випустила нагадування, що така діяльність може призвести до порушення санкцій", - заявила прессекретар Головного управління торгового флоту.
Нагадаємо, що мільйони барелів російської нафти та палива були переправлені між танкерами всього за кілька миль від узбережжя Греції, що є одним із низки обхідних шляхів, які трейдери використали для подолання санкцій Європейського Союзу проти РФ.
Іспанія продовжує видавати посвідку на проживання росіянам за схемою "золота віза", попри те, що рік тому видачу призупинили через вторгнення в Україну.
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