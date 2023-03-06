ua ru
Пн, 06 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія почала постачати великі партії нафти в ОАЕ, - Reuters

Новость на русском →
Понеділок 06 березня 2023 19:56
Росія почала постачати великі партії нафти в ОАЕ, - Reuters Фото: Росія почала постачати великі партії нафти в ОАЕ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Об'єднані Арабські Емірати приймають все більше партій російської сирої нафти, що є ще одним прикладом того, як західні санкції проти РФ скоригували традиційні потоки торгівлі енергоносіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Росія продає як нафту, так і нафтопродукти за зниженими цінами після того, як міжнародні санкції через її вторгнення в Україну залишили в неї менше покупців.

Росія покращує співпрацю з провідними виробниками нафти в Перській затоці, такими як Саудівська Аравія та ОАЕ. Арабські країни Перської затоки чинили опір тиску США, які вимагали ізолювати РФ та добувати більше нафти.

"Достеменно невідомо, коли ОАЕ почали імпортувати російську нафту, але дані відстеження танкерів вказують на те, що обсяги зросли після вторгнення Росії до України", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що з листопада 2022 року близько 1,5 млн барелів російської нафти було відправлено до ОАЕ. Саудівська Аравія імпортує значну кількість російського мазуту для спалювання на своїх електростанціях, вивільняючи більше сирої нафти для експорту.

Нагадаємо, що країни Заходу закликають Об'єднані Арабські Емірати припинити експорт критично важливих товарів до Росії. РФ може використовувати електроніку, що постачається ОАЕ, у військових цілях.

Крім того, США повідомили Об'єднані Арабські Емірати та Туреччину, що їхні економічні та фінансові зв'язки з Росією перешкоджають зусиллям стримувати вторгнення РФ в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Об'єднані Арабські Емірати Санкції проти Росії
NEWS
У МВС є алгоритм роботи після деокупації Криму та Донбасу: Клименко розкрив деталі
У МВС є алгоритм роботи після деокупації Криму та Донбасу: Клименко розкрив деталі
DAILY
Як Україна та Росія рік тому зустрілися, щоб закінчити війну. Хроніки переговорів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Україна та Росія рік тому зустрілися, щоб закінчити війну. Хроніки переговорів