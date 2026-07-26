Росія зменшила використання авіації в акваторії Чорного та Азовського морів, - ВМС

Останнім часом зменшилася присутність російської авіації в акваторії Чорного та Азовського морів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону.
Плетенчук зазначив, що це є одним з результатів блекаутів і блокування постачань росіян в тимчасово окупований Крим.
"Спостерігаємо цю тенденцію не перший день, чи збережеться вона - поки говорити складно, але сам факт наявний. І навіть попри те, що росіяни протягом останнього періоду частіше застосовують авіацію для завдання ударів, це все одно важливо. Кораблі російські залишаються у пунктах базування, виходів у море не фіксується", - розповів він.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія програла Чорне море. Також на його зустрічі з військовими була помічена схема зі знищеними кораблями Чорноморського флоту РФ.
Також нещодавно українські військові вперше продемонстрували роботу морського дрона Barracuda, який разом з іншими безпілотними системами атакує позиції окупантів.