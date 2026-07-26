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Росія зменшила використання авіації в акваторії Чорного та Азовського морів, - ВМС

11:39 26.07.2026 Нд
1 хв
Плетенчук пояснив причину
aimg Тетяна Степанова
Фото: речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук (facebook.com/Taclbery)

Останнім часом зменшилася присутність російської авіації в акваторії Чорного та Азовського морів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону.

Плетенчук зазначив, що це є одним з результатів блекаутів і блокування постачань росіян в тимчасово окупований Крим.

"Спостерігаємо цю тенденцію не перший день, чи збережеться вона - поки говорити складно, але сам факт наявний. І навіть попри те, що росіяни протягом останнього періоду частіше застосовують авіацію для завдання ударів, це все одно важливо. Кораблі російські залишаються у пунктах базування, виходів у море не фіксується", - розповів він.

Росія програла Чорне море

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія програла Чорне море. Також на його зустрічі з військовими була помічена схема зі знищеними кораблями Чорноморського флоту РФ.

Також нещодавно українські військові вперше продемонстрували роботу морського дрона Barracuda, який разом з іншими безпілотними системами атакує позиції окупантів.

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РосавіаціяВМС УкраїниВійна в Україні