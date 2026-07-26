Россия уменьшила использование авиации в акватории Черного и Азовского морей, - ВМС

Россия проиграла Черное море

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия проиграла Черное море. Также на его встрече с военными была замечена схема уничтоженных кораблей Черноморского флота РФ.

Также недавно украинские военные впервые продемонстрировали работу морского дрона Barracuda, который вместе с другими беспилотными системами атакует позиции оккупантов.