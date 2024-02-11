Росія зменшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі, але загроза залишається високою

Росія утримує на бойовому чергуванні у Чорному морі 2 надводних ракетоносії. Рівень ракетної загрози залишається високим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня України.

Станом на 11:00 в Чорному морі розташовані 2 надводних ракетоносії. Сумарний залп "Калібрів" може сягати 16 ракет.

"Рівень ракетної загрози - надзвичайно високий! Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, реагуйте оперативно", - пише пресслужба.

Варто додати, що зранку терористи утримували в Чорному морі 14 кораблів, серед яких були 4 носії крилатих ракет "Калібр".

Російська блокада моря

Російські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.

Після звільнення острова Зміїний домінування терористів у Чорному морі вдалось зменшити. Водночас після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати.

Тим часом речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк пояснила, чому російські терористи почали менше використовувати крилаті ракети "Калібр" під час масованих обстрілів по території України.