ua en ru
Нд, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія тримає напоготові в Чорному морі до 32 "Калібрів"

Неділя 11 лютого 2024 09:14
UA EN RU
Росія тримає напоготові в Чорному морі до 32 "Калібрів" Фото: Росія тримає напоготові в Чорному морі до 32 "Калібрів" (кадр з Youtube)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація утримує 14 кораблів в Чорному морі, серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Військово-морських сил (ВМС) України.

Наразі сумарний залп "Калібрів" може сягати 32 ракет.

Зокрема:

  • в Азовському морі ворог утримує 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі - 2 ворожих кораблі, серед яких 1 носій "Калібрів". Загальний залп складає до 8 ракет.

За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря - 22 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря - 6 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Російська блокада моря

Російські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.

Після звільнення острова Зміїний домінування терористів у Чорному морі вдалось зменшити. Водночас після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати.

Тим часом речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк пояснила, чому російські терористи почали менше використовувати крилаті ракети "Калібр" під час масованих обстрілів по території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
У ЗСУ нові перестановки: звільнили Наєва і не тільки
У ЗСУ нові перестановки: звільнили Наєва і не тільки
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити