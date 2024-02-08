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Гуменюк пояснила, чому росіяни почали менше використовувати ракети "Калібр"

Одеса, Четвер 08 лютого 2024 10:13
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Гуменюк пояснила, чому росіяни почали менше використовувати ракети "Калібр" Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти під час масованих обстрілів України почали менше використовувати крилаті ракети морського базування "Калібр". Зокрема, це пов'язано з логістикою ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Як зазначила речниця, окупанти можуть проводити спорядження ракетоносіїв у Севастополі. У порту Новоросійська, де переважно базується Чорноморський флот РФ, поки немає можливості цього робити.

"Ми розуміємо, що обслуговування ракетоносіїв та ракетних установок, зокрема перезавантаження "Калібрів", вони мають проводити у Севастополі. Поки що вони не налагодили в Новоросійську, там де базується переважно весь флот, такої логістики, і означає це, що вони повинні ризикувати, заводячи кораблі-ракетоносії, зокрема, в пункти базування, де вже не почуваються так спокійно", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що окупанти намагаються не ризикувати та уникати заходу кораблів у Севастополь.

Також речниця не виключає, що росіяни можуть змістити акцент і завдати удар "Калібрами", а не ракетами повітряного базування.

"Крім того, розуміємо, що це може бути така економія, пов'язана з переорієнтацією ворожих дій у майбутньому. Якщо зараз відбувається досить системний терор з використанням ракет повітряного базування, то не виключено, що в якійсь з атак може бути віддано перевагу саме морським ракетам", - додала речниця.

Масований обстріл України 7 лютого

Вчора зранку окупанти випустили ракети по Україні зі стратегічної авіації. Наша протиповітряна оборона збила загалом 44 ворожі цілі, включаючи 15 дронів, які росіяни випустили ще з вечора 6 лютого. Також ППО знищили всі три "Калібри", які запустили загарбники.

На тлі ракетної атаки Польща підіймала у небо авіацію, а речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ракети маневрували у західних областях України, зокрема і до польського кордону.

Під ракетним ударом був Київ, внаслідок атаки спалахнула багатоповерхівка, були відключення світла. Також зафіксовані "прильоти" у Дрогобичі, Миколаєві та Дніпропетровській області.

Детальніше про наслідки масованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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