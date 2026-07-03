ua en ru
Пт, 03 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія зменшила кількість масштабних обстрілів: в ISW назвали причини

07:31 03.07.2026 Пт
3 хв
Які два тривожні сценарії експертів можуть пояснювати цю тенденцію?
aimg Катерина Коваль
Росія зменшила кількість масштабних обстрілів: в ISW назвали причини Фото: протягом червня росіяни здійснили два масовані обстріли (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У червні 2026 року Російська Федерація помітно зменшила частоту масштабних ракетно-дронових ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни.

Аналітики зазначають, що протягом попередніх місяців російські війська демонстрували здатність регулярно завдавати ударів із застосуванням сотень безпілотників і ракет.

Проте в перший місяць літа кількість таких атак різко скоротилася, хоча точні причини цього наразі залишаються невідомими.

Зміна стратегії: від січня до червня

Як нагадали в ISW, починаючи із середини січня 2026 року російська армія значно активізувала кампанію масованих повітряних ударів. Динаміка застосування понад 300 засобів повітряного нападу за одну атаку виглядала так:

  • Січень (друга половина): 3 масштабні атаки;

  • Лютий: 6 масованих ударів;

  • Березень: 4 масовані удари;

  • Квітень: 5 масованих ударів;

  • Травень: 6 масованих ударів.

Таким чином, з січня по травень окупаційні війська зазвичай проводили від одного до трьох великих ударів протягом приблизно одного тижня, після чого на один-два тижні переходили до значно менш інтенсивних дій.

Проте у червні ця схема зазнала суттєвих змін. За весь місяць ворог здійснив дві атаки, під час яких було використано понад 300 засобів повітряного нападу. Ці обстріли відбулися 2 та 15 червня.

Що може означати затишшя: два сценарії від експертів

Експерти ISW наголошують, що однозначного пояснення такому скороченню наразі немає, але виділяють дві головні гіпотези:

  • Накопичення арсеналу для майбутнього удару. Однією з імовірних причин може бути свідоме накопичення Росією запасів безпілотників для ще інтенсивніших хвиль обстрілів у майбутньому. Кремль може вичікувати найбільш вигідний для себе момент, розраховуючи сильніше виснажити українську систему протиповітряної оборони.

Нагадаємо, попри червневе затишшя, вже на початку липня ворог відновив практику масштабних обстрілів. В ніч на 2 липня російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, запустивши велику кількість ракет та ударних безпілотників, серед яких активно використовувалися й нові реактивні дрони.

  • Модернізація та зміна процесів виробництва. Інше пояснення може полягати в перебудові промислового комплексу РФ. Зокрема, Москва може намагатися децентралізувати виробництво ударних БпЛА "Шахед" або переорієнтувати потужності на випуск складніших і дорожчих моделей - наприклад, безпілотників із реактивними двигунами (які, зокрема, були використані і під час атаки на Київ в ніч на 2 липня), виготовлення яких потребує значно більше часу та ресурсів.

Внаслідок обстрілу, що стався 2 липня, в Дарницькому районі столиці зафіксовано руйнівне влучання ракети в житлову багатоповерхівку. Станом на 7:00 відомо про 30 загиблих.

Від ворожих прильотів постраждав і Київський зоопарк. Внаслідок нічного удару у небезпеці опинилися не лише адміністративні та господарські будівлі столичного звіринця, а й деякі тварини, які дістали поранень.

Через ліквідацію наслідків обстрілу окремі локації зоопарку були тимчасово закриті для відвідувачів.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський запевнив, що на таку масштабну атаку проти цивільної інфраструктури буде справедлива відповідь.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна Росії проти України Війна в Україні Російська Федерація
Новини
Окупанти в Криму готуються до висадки десанту ЗСУ
Окупанти в Криму готуються до висадки десанту ЗСУ
Аналітика
"Кіл-зона" на фронті до кінця року може сягнути 30 км: інтерв'ю з командиром 7 корпусу
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Кіл-зона" на фронті до кінця року може сягнути 30 км: інтерв'ю з командиром 7 корпусу