Россия уменьшила количество масштабных обстрелов: в ISW назвали причины
В июне 2026 года Российская Федерация заметно снизила частоту масштабных ракетно-дроновых ударов по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны.
Аналитики отмечают, что в течение предыдущих месяцев российские войска демонстрировали способность регулярно наносить удары с применением сотен беспилотников и ракет.
Однако в первый месяц лета количество таких атак резко сократилось, хотя точные причины пока остаются неизвестными.
Изменение стратегии: с января по июнь
Как напомнили в ISW, начиная с середины января 2026 года, российская армия значительно активизировала кампанию массированных воздушных ударов. Динамика применения более 300 средств воздушного нападения за одну атаку выглядела так:
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Январь (вторая половина): 3 масштабные атаки;
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Февраль: 6 массированных ударов;
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Март: 4 массированных удара;
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Апрель: 5 массированных ударов;
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Май: 6 массированных ударов.
Таким образом, с января по май оккупационные войска обычно производили от одного до трех больших ударов в течение примерно одной недели, после чего на одну-две недели переходили к значительно менее интенсивным действиям.
Однако в июне эта схема претерпела существенные изменения. За весь месяц враг совершил две атаки, в ходе которых было использовано более 300 средств воздушного нападения. Эти обстрелы произошли 2 и 15 июня.
Что может означать затишье: два сценария от экспертов
Эксперты ISW отмечают, что однозначного объяснения такому сокращению нет, но выделяют две главные гипотезы:
- Накопление арсенала для предстоящего удара. Одной из вероятных причин может стать сознательное накопление Россией запасов беспилотников для более интенсивных волн обстрелов в будущем. Кремль может выжидать наиболее выгодный для себя момент, рассчитывая сильнее истощить украинскую систему противовоздушной обороны.
Напомним, несмотря на июньское затишье, уже в начале июля враг возобновил практику масштабных обстрелов. В ночь на 2 июля российские оккупанты совершили массированную комбинированную атаку на Киев, запустив большое количество ракет и ударных беспилотников, среди которых активно использовались и новые реактивные дроны.
- Модернизация и изменение процессов производства. Другое объяснение может заключаться в перестройке промышленного комплекса РФ. В частности, Москва может пытаться децентрализовать производство ударных БпЛА "Шахед" или переориентировать мощности на выпуск более сложных и более дорогих моделей - например, беспилотников с реактивными двигателями (которые, в частности, были использованы и при атаке на Киев в ночь на 2 июля), изготовление которых требует гораздо больше времени и ресурсов.
В результате обстрела, произошедшего 2 июля, в Дарницком районе столицы зафиксировано разрушительное попадание ракеты в жилую многоэтажку. По состоянию на семь часов известно о 30 погибших.
От вражеских прилетов пострадал и Киевский зоопарк. В результате ночного удара в опасности оказались не только административные и хозяйственные здания столичного зверинца, но и некоторые животные, получившие ранения.
Из-за ликвидации последствий обстрела отдельные локации зоопарка были временно закрыты для посетителей.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что на столь масштабную атаку против гражданской инфраструктуры будет справедливый ответ.