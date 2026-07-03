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Россия уменьшила количество масштабных обстрелов: в ISW назвали причины

07:31 03.07.2026 Пт
3 мин
Какие два тревожных сценария экспертов могут объяснять эту тенденцию?
aimg Екатерина Коваль
Россия уменьшила количество масштабных обстрелов: в ISW назвали причины Фото: в течение июня россияне совершили два массированных обстрела (Getty Images)
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В июне 2026 года Российская Федерация заметно снизила частоту масштабных ракетно-дроновых ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что в течение предыдущих месяцев российские войска демонстрировали способность регулярно наносить удары с применением сотен беспилотников и ракет.

Однако в первый месяц лета количество таких атак резко сократилось, хотя точные причины пока остаются неизвестными.

Изменение стратегии: с января по июнь

Как напомнили в ISW, начиная с середины января 2026 года, российская армия значительно активизировала кампанию массированных воздушных ударов. Динамика применения более 300 средств воздушного нападения за одну атаку выглядела так:

  • Январь (вторая половина): 3 масштабные атаки;

  • Февраль: 6 массированных ударов;

  • Март: 4 массированных удара;

  • Апрель: 5 массированных ударов;

  • Май: 6 массированных ударов.

Таким образом, с января по май оккупационные войска обычно производили от одного до трех больших ударов в течение примерно одной недели, после чего на одну-две недели переходили к значительно менее интенсивным действиям.

Однако в июне эта схема претерпела существенные изменения. За весь месяц враг совершил две атаки, в ходе которых было использовано более 300 средств воздушного нападения. Эти обстрелы произошли 2 и 15 июня.

Что может означать затишье: два сценария от экспертов

Эксперты ISW отмечают, что однозначного объяснения такому сокращению нет, но выделяют две главные гипотезы:

  • Накопление арсенала для предстоящего удара. Одной из вероятных причин может стать сознательное накопление Россией запасов беспилотников для более интенсивных волн обстрелов в будущем. Кремль может выжидать наиболее выгодный для себя момент, рассчитывая сильнее истощить украинскую систему противовоздушной обороны.

Напомним, несмотря на июньское затишье, уже в начале июля враг возобновил практику масштабных обстрелов. В ночь на 2 июля российские оккупанты совершили массированную комбинированную атаку на Киев, запустив большое количество ракет и ударных беспилотников, среди которых активно использовались и новые реактивные дроны.

  • Модернизация и изменение процессов производства. Другое объяснение может заключаться в перестройке промышленного комплекса РФ. В частности, Москва может пытаться децентрализовать производство ударных БпЛА "Шахед" или переориентировать мощности на выпуск более сложных и более дорогих моделей - например, беспилотников с реактивными двигателями (которые, в частности, были использованы и при атаке на Киев в ночь на 2 июля), изготовление которых требует гораздо больше времени и ресурсов.

В результате обстрела, произошедшего 2 июля, в Дарницком районе столицы зафиксировано разрушительное попадание ракеты в жилую многоэтажку. По состоянию на семь часов известно о 30 погибших.

От вражеских прилетов пострадал и Киевский зоопарк. В результате ночного удара в опасности оказались не только административные и хозяйственные здания столичного зверинца, но и некоторые животные, получившие ранения.

Из-за ликвидации последствий обстрела отдельные локации зоопарка были временно закрыты для посетителей.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что на столь масштабную атаку против гражданской инфраструктуры будет справедливый ответ.

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