Київський зоопарк опинився під обстрілом, постраждали тварини (фото)

Внаслідок масованого удару РФ по Києву в ніч на 2 липня постраждав столичний зоопарк. У небезпеці опинились не лише будівлі, але і деякі тварини.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Головне: Стан тварин : внаслідок атаки травмувалися черепахи та крокодили, проте ніхто не загинув - всі перебувають у безпеці.

: внаслідок атаки травмувалися черепахи та крокодили, проте ніхто не загинув - всі перебувають у безпеці. Інші наслідки : ворожий удар пошкодив будівлі приматів і птахів, купол зимового саду, акватераріум, сіносховище та деякі інші об'єкти.

: ворожий удар пошкодив будівлі приматів і птахів, купол зимового саду, акватераріум, сіносховище та деякі інші об'єкти. Робота зоопарку: північний вхід і паркінг тимчасово зачинені, тож відвідувачі можуть потрапити до зоопарку через Центральний вхід.

Які тварини постраждали під час обстрілу

У КМДА розповіли (із посиланням на комунальне підприємство "Київський зоопарк"), що внаслідок ворожої атаки на столицю в ніч проти 2 липня у Київському зоологічному парку загальнодержавного значення:

постраждали тварини;

були пошкоджені будівлі.

"На щастя, жодна тварина не загинула", - повідомили українцям.

Зазначається водночас, що внаслідок вибухової хвилі травм зазнали:

черепахи;

крокодили.

Уточнюється, що на них впали уламки скла та частини рам.

"Співробітники, які цілодобово чергують біля тварин, одразу надали їм необхідну допомогу", - повідомили у КМДА.

Наразі всі тварини перебувають у безпеці.

Під ударом РФ опинився столичний зоопарк (фото: kyivcity.gov.ua)

Інші наслідки ворожої атаки

В цілому на території зоопарку, за інформаціїю КМДА, у результаті масованого ворожого обстрілу були пошкоджені:

будівлі відділу приматів і птахів;

Наслідки ворожої атаки відчули навіть деякі тварини (фото: kyivcity.gov.ua)

купол зимового саду;

Окремі шибки зимового саду були вибиті (фото: kyivcity.gov.ua)

акватераріум;

У КиївЗоо постраждали різні будівлі (фото: kyivcity.gov.ua)

сіносховище;

"Сховані" від очей відвідувачів об'єкти - також важливі (фото: kyivcity.gov.ua)

північна вхідна група.

У деяких будівлях вибиті не лише вікна, але й двері (фото: kyivcity.gov.ua)

Крім того, постраждала екзотична рослинність зимового саду.

Ворожі війська завдають шкоди навіть рослинам (фото: kyivcity.gov.ua)

Які локації поки що закрили для відвідувачів

"Наразі в КиївЗоо триває ліквідація наслідків ворожої атаки", - поділились у КМДА.

Повідомляється, що тимчасово не працюють:

північна вхідна група;

Від удару постраждав ліфт в одному з приміщень (фото: kyivcity.gov.ua)

паркінг.

В'їзд у паркінг також постраждав (фото: kyivcity.gov.ua)

"Решта території працює у штатному режимі", - розповіли мешканцям і гостям столиці.

Інші наслідки ворожої атаки у КиївЗоо (фото: kyivcity.gov.ua)

Уточнюється, що вхід відвідувачів - відбувається через Центральний вхід зоопарку.