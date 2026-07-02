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Київський зоопарк опинився під обстрілом, постраждали тварини (фото)

14:52 02.07.2026 Чт
3 хв
Які локації - тимчасово закриті для відвідувачів?
aimg Ірина Костенко
Київський зоопарк опинився під обстрілом, постраждали тварини (фото) Київський зоопарк постраждав від ворожої атаки (фото ілюстративне: kyivcity.gov.ua)
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Внаслідок масованого удару РФ по Києву в ніч на 2 липня постраждав столичний зоопарк. У небезпеці опинились не лише будівлі, але і деякі тварини.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Головне:

  • Стан тварин: внаслідок атаки травмувалися черепахи та крокодили, проте ніхто не загинув - всі перебувають у безпеці.
  • Інші наслідки: ворожий удар пошкодив будівлі приматів і птахів, купол зимового саду, акватераріум, сіносховище та деякі інші об'єкти.
  • Робота зоопарку: північний вхід і паркінг тимчасово зачинені, тож відвідувачі можуть потрапити до зоопарку через Центральний вхід.

Які тварини постраждали під час обстрілу

У КМДА розповіли (із посиланням на комунальне підприємство "Київський зоопарк"), що внаслідок ворожої атаки на столицю в ніч проти 2 липня у Київському зоологічному парку загальнодержавного значення:

  • постраждали тварини;
  • були пошкоджені будівлі.

"На щастя, жодна тварина не загинула", - повідомили українцям.

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Зазначається водночас, що внаслідок вибухової хвилі травм зазнали:

  • черепахи;
  • крокодили.

Уточнюється, що на них впали уламки скла та частини рам.

"Співробітники, які цілодобово чергують біля тварин, одразу надали їм необхідну допомогу", - повідомили у КМДА.

Наразі всі тварини перебувають у безпеці.

Київський зоопарк опинився під обстрілом, постраждали тварини (фото)Під ударом РФ опинився столичний зоопарк (фото: kyivcity.gov.ua)

Інші наслідки ворожої атаки

В цілому на території зоопарку, за інформаціїю КМДА, у результаті масованого ворожого обстрілу були пошкоджені:

  • будівлі відділу приматів і птахів;

Київський зоопарк опинився під обстрілом, постраждали тварини (фото)Наслідки ворожої атаки відчули навіть деякі тварини (фото: kyivcity.gov.ua)

  • купол зимового саду;

Київський зоопарк опинився під обстрілом, постраждали тварини (фото)

Київський зоопарк опинився під обстрілом, постраждали тварини (фото)Окремі шибки зимового саду були вибиті (фото: kyivcity.gov.ua)

  • акватераріум;

Київський зоопарк опинився під обстрілом, постраждали тварини (фото)У КиївЗоо постраждали різні будівлі (фото: kyivcity.gov.ua)

  • сіносховище;

Київський зоопарк опинився під обстрілом, постраждали тварини (фото)"Сховані" від очей відвідувачів об'єкти - також важливі (фото: kyivcity.gov.ua)

  • північна вхідна група.

Київський зоопарк опинився під обстрілом, постраждали тварини (фото)

Київський зоопарк опинився під обстрілом, постраждали тварини (фото)

Київський зоопарк опинився під обстрілом, постраждали тварини (фото)У деяких будівлях вибиті не лише вікна, але й двері (фото: kyivcity.gov.ua)

Крім того, постраждала екзотична рослинність зимового саду.

Київський зоопарк опинився під обстрілом, постраждали тварини (фото)

Київський зоопарк опинився під обстрілом, постраждали тварини (фото)Ворожі війська завдають шкоди навіть рослинам (фото: kyivcity.gov.ua)

Які локації поки що закрили для відвідувачів

"Наразі в КиївЗоо триває ліквідація наслідків ворожої атаки", - поділились у КМДА.

Повідомляється, що тимчасово не працюють:

  • північна вхідна група;

Київський зоопарк опинився під обстрілом, постраждали тварини (фото)Від удару постраждав ліфт в одному з приміщень (фото: kyivcity.gov.ua)

  • паркінг.

Київський зоопарк опинився під обстрілом, постраждали тварини (фото)В'їзд у паркінг також постраждав (фото: kyivcity.gov.ua)

"Решта території працює у штатному режимі", - розповіли мешканцям і гостям столиці.

Київський зоопарк опинився під обстрілом, постраждали тварини (фото)Інші наслідки ворожої атаки у КиївЗоо (фото: kyivcity.gov.ua)

Уточнюється, що вхід відвідувачів - відбувається через Центральний вхід зоопарку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в ніч на 2 липня РФ здійснила чергову масовану атаку на Україну, причому основним напрямком удару став Київ.

Ворог застосував ракети повітряного, наземного та морського базування різних типів, а також сотні ударних дронів. Всього, за даними Повітряних сил, було зафіксовано 570 засобів повітряного нападу.

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