Росія майже рік "захоплює" Костянтинівку: Сирський доповів про ситуацію звідти

Російські війська майже рік намагаються захопити Костянтинівку Донецької області, проте ЗСУ успішно відбивають усі атаки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Російські війська намагаються покращити на цьому відрізку тактичне положення, комбінуючи атаки малими групами піхоти та масовані нальоти дронів. Майже рік частини корпусу успішно відбивають спроби противника захопити Костянтинівку, утримують позиції та завдають ворогу значних втрат", - зазначив Сирський.

За його словами, українські військові демонструють високий рівень адаптивності до змін на полі бою, ухвалюючи ініціативні та нестандартні рішення.

"Пріоритетними напрямами роботи залишаються вогневе ураження тилової логістики окупантів, нейтралізація ворожої піхоти на етапі початку штурмів, а також збереження життів наших воїнів в умовах високої інтенсивності бойових дій", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Наступ росіян на Донеччині

Нагадаємо, наприкінці березня російські війська розпочали весняно-літній наступ у Донецькій області. Головний удар спрямували на Лиманський напрямок, який відкриває шлях до Слов’янська та Краматорська.

За словами представників командування ЗСУ, під час весняно-літнього наступу у Донецькій області окупанти намагатимуться захопити Костянтинівку, Слов'янськ та Краматорськ.