Росія майже рік "захоплює" Костянтинівку: Сирський доповів про ситуацію звідти

11:02 07.04.2026 Вт
Сирський розповів про бойові дії на Сході
Росія майже рік "захоплює" Костянтинівку: Сирський доповів про ситуацію звідти

Російські війська майже рік намагаються захопити Костянтинівку Донецької області, проте ЗСУ успішно відбивають усі атаки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Читайте також: У ЗСУ розкрили плани РФ з наступу на Костянтинівку, Слов'янськ та Краматорськ

"Російські війська намагаються покращити на цьому відрізку тактичне положення, комбінуючи атаки малими групами піхоти та масовані нальоти дронів. Майже рік частини корпусу успішно відбивають спроби противника захопити Костянтинівку, утримують позиції та завдають ворогу значних втрат", - зазначив Сирський.

За його словами, українські військові демонструють високий рівень адаптивності до змін на полі бою, ухвалюючи ініціативні та нестандартні рішення.

"Пріоритетними напрямами роботи залишаються вогневе ураження тилової логістики окупантів, нейтралізація ворожої піхоти на етапі початку штурмів, а також збереження життів наших воїнів в умовах високої інтенсивності бойових дій", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Наступ росіян на Донеччині

Нагадаємо, наприкінці березня російські війська розпочали весняно-літній наступ у Донецькій області. Головний удар спрямували на Лиманський напрямок, який відкриває шлях до Слов’янська та Краматорська.

За словами представників командування ЗСУ, під час весняно-літнього наступу у Донецькій області окупанти намагатимуться захопити Костянтинівку, Слов'янськ та Краматорськ.

Однак ЗСУ успішно відбивають атаки ворога. Зокрема, морпіхи 37-ї окремої бригади морської піхоти розгромили наймасштабніший штурм із початку року в районі Олександрівки.

Водночас міністр оборони України Михайло Федоров зазначав, що березень може стати для ворога рекордним за кількістю втрат на фронті.

Понад три десятки прильотів за ніч: чим РФ атакувала Україну та як відпрацювала ППО
Понад три десятки прильотів за ніч: чим РФ атакувала Україну та як відпрацювала ППО
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла