Стефанчук розкрив підступний задум РФ із "перемир'ям" на 9 травня
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відреагував на нічні атаки росії після оголошення режиму тиші - і назвав єдину справжню гарантію припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Стефанчука у соціальних мережах.
Перемовини як прикриття
За словами Стефанчука, порушення режиму "тиші" - це не випадковість і не помилка.
"Порушення запропонованого Президентом Володимиром Зеленським "режиму тиші" - це свідома, цинічна тактика держави-терориста. Для них будь-які домовленості варті менше, ніж папір, на якому вони написані, і тривають коротше, ніж час, витрачений на їх обговорення", - написав він.
Стефанчук прямо назвав справжню мету розмов про перемир'я з боку Росії. Також голова Верховної Ради наголосив, що жодних ілюзій щодо намірів агресора бути не може. Єдина гарантія тиші - це позбавлення РФ фізичної можливості вести війну.
"Росія використовує розмови про перемир'я лише для одного - щоб перезарядити зброю і підступно вдарити", - зазначив він.
Нагадаємо, режим "тиші" почався опівночі з 5 на 6 травня. Вже за кілька хвилин після старту у Дніпрі пролунали вибухи - туди летіли дрони, запущені ще до початку перемир'я. Пізніше, з четвертої ранку, росія завдала удари КАБами по Сумській, Харківській та Донецькій областях.
Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що протягом ночі росія атакувала Україну 108 безпілотниками та трьома ракетами.
За його словами, заклики Москви до перемир'я на 9 травня не мають нічого спільного з реальною дипломатією, а главу Кремля хвилюють лише паради, а не людські життя, як повідомляло РБК-Україна.