Стефанчук розкрив підступний задум РФ із "перемир'ям" на 9 травня

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відреагував на нічні атаки росії після оголошення режиму тиші - і назвав єдину справжню гарантію припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Стефанчука у соціальних мережах.

Перемовини як прикриття

За словами Стефанчука, порушення режиму "тиші" - це не випадковість і не помилка.

"Порушення запропонованого Президентом Володимиром Зеленським "режиму тиші" - це свідома, цинічна тактика держави-терориста. Для них будь-які домовленості варті менше, ніж папір, на якому вони написані, і тривають коротше, ніж час, витрачений на їх обговорення", - написав він.

Стефанчук прямо назвав справжню мету розмов про перемир'я з боку Росії. Також голова Верховної Ради наголосив, що жодних ілюзій щодо намірів агресора бути не може. Єдина гарантія тиші - це позбавлення РФ фізичної можливості вести війну.

"Росія використовує розмови про перемир'я лише для одного - щоб перезарядити зброю і підступно вдарити", - зазначив він.