Росія за жовтень втратила найбільше солдатів з початку війни, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Іван Носальський

Російські війська в жовтні зазнали найбільших втрат від початку війни проти України. Бійці Сил оборони за місяць ліквідували понад 25 тисяч окупантів.

Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський.

Голова держави звернув увагу, що така велика кількість російських втрат підтверджена відеоматеріалами.

 

"Тут чітка цифра, тому що все це з відеопідтвердженням. Це найбільша кількість втрат Росії з початку повномасштабної війни за один місяць", - додав він.

Зеленський нагадав, що в Україні діють внутрішні програми, де за ліквідацію ворога з відеопідтвердженням передбачені додаткові бали.

Він також уточнив, що загальні втрати росіян за жовтень можуть становити 27-28 тисяч - дві-три тисячі ще не були підтверджені. За його словами, такого результату вдалося досягти завдяки збільшенню використання безпілотників на фронті.

 

Втрати Росії

Нагадаємо, раніше Генштаб Збройних сил України повідомив, що вчора, 6 листопада, українським воїнам вдалося знешкодити ще майже 1200 російських окупантів.

При цьому, як зазначає українське військове командування, загальні втрати Росії з початку повномасштабної війни можуть становити близько 1 148 910 солдатів.

Станом на зараз ворог зосередив основну кількість своїх наступальних сил навколо Покровська. Кілька сотень російських солдатів перебувають усередині міста.

Сьогодні, 7 листопада, 7 корпус Десантно-штурмових сил зазначав, що росіяни знизили активність у Покровську і тепер готують нову атаку на Мирноград, що розташований неподалік.

