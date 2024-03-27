Росія здійснюватиме точковий терор з акцентом на столицю, - Гуменюк

Досвід цієї пори показав, що ворог використовує ракети "Циркон" з підвищеною діяльністю, що свідчить про те, що повітряна тривога при застосуванні балістики з півдня буде поширюватись аж до Київської області.

Про це сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Декілька десятків подібних ракет у ворога є в накопиченні на мілітарі хабі типу Крим, і він може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом в тому числі на столицю", - розповіла Гуменюк.

Вона додала, що наразі для ворога пріоритетним залишається спосіб терористичного тиску, і коли є загроза балістичного озброєння з півдня, то зазвичай на мапі тривог "червоніють" південні та південно-східні регіони.

Ситуація на півдні станом на вечір

Наталя Гуменюк повідомила, що день минав в усуненні наслідків попередньої атаки: ворог ударив ракетами з інтервалом, знову зафіксовано подвійний удар з використанням алгоритму прибуття на місце удару екстрених служб і намаганням нанести подвійні втрати, але алгоритм дії екстрених служб відкоригований з урахуванням підступної тактики ворога.

Кількість поранених від попереднього удару на Одесу зросла до десятьох. Люди зверталися за допомогою від гострої реакції на стрес до уламкових і осколкових поранень.

Ворог продовжує застосовувати балістику зокрема не тільки по південних регіонах. За словами речниці, "це говорить про те, що доведений до певного ступеню відчаю він змушений застосовувати вже резервні засоби, які будуть за собою вести так звану перемогу в тилах".

Також Гуменюк наголосила, що зараз продовжується терор цивільного населення, по прифронтових територіях Херсонської області ворог продовжує обстрілювати населені пункти і повернувся до тактики застосування керованих авіабомб.

"Можливо, дещо втративши авіаційну пильність, тактична авіація дозволила собі два удари шістьма керованими авіабомбами цієї бойової доби по правому березі Херсонської області. Зруйновано заклад культури, крамницю та деякі приватні будинки, - додала посадовиця: - Факт повернення до застосування тактичної авіації на цьому рубежі для нас потужний сигнал: ми маємо перелаштувати свою систему оборони так, щоб ворожа авіація знов мала побоювання на цьому напрямку".