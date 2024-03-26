У Повітряних силах розповіли, чому росіяни зменшили інтервали між атаками на Україну

Російські загарбники зменшили інтервали між атаками на Україну оскільки намагаються знайти слабкі місця в українській системі ППО.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Обстріли відбуваються постійно. Ворог останнім часом акцентував свою увагу і намагається атакувати досить потужно наші інфраструктурні об'єкти. Це пов'язано з різними факторами, чинниками", - заявив він.

За його словами, росіяни постійно змінюють тактику.

"В тому числі ворог постійно змінює тактику, намагається знайти слабкі шпарини в нашій системі ППО", - зазначив Євлаш.

Він додав, що ворог продовжить атакувати Україну й надалі.

"Основна його мета - це дестабілізувати обстановку всередині країни, змусити Україну до нестандартних дій. Звичайно, що ми продовжуємо моніторити, виявляти ракети та інші засоби противника і завдавати по них вогневе ураження", - заявив Євлаш.

Обстріл Одеси

Вдень понеділка, 25 березня, РФ в черговий раз завдала ракетного удару по місту Одеса. Спочатку було відомо про трьох постраждалих жінок, потім кількість постраждалих зросла до 4. Також повідомлялось про пошкодження цивільної інфраструктури, дві будівлі зруйновано, в будинках навколо вибите скло.

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк зазначала, що ворог, атакуючи Одесу використав тактику подвійного удару.

Ракетний удар по Києву

Близько 10:30 25 березня в частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу, у тому числі в Києві та області. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Майже одразу у Києві прогриміли вибухи.

Обломки ракет впали в кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок у Печерському районі. Спочатку було відомо про двох постраждалих. Потім кількість поранених почала зростати. Наразі відомо, що у п'яти з 10 постраждалих зафіксували гостру реакцію на стрес.

Додамо, що РФ вдарила по Києву двома балістичними ракетами, які запустила з території тимчасово окупованого Криму. Їх вдалося збити. Цей удар РФ став третім по столиці за останні п'ять днів. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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