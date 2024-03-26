У Солом'янському районі Києва вилучили бойову частину російської ракети (фото)

У Києві вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, яка впала у приватному секторі Солом’янського району під час атаки РФ вчора, 25 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Києва.

Поліція Києва закликає громадян бути обачними та при виявленні невідомий предметів, в жодному разі не проводити будь-які маніпуляції з ними, оскільки вони можуть бути вибухонебезпечними та токсичними.

Правоохоронці від’єднали детонатори від залишку бойової частини та вилучили їх для подальшого знищення в умовах полігону.

Так, під час обстеження території у Солом’янському районі поліцейські-вибухотехніки неподалік приватних будинків виявили уламок бойової частини речовини з детонаторами, вагою понад 20 кг.

Вчора, під час ворожої атаки на Київ уламки ракет впали на території Печерського, Солом’янського та Дарницького районів столиці.

Ракетний удар по Києву 25 березня

Вранці 25 березня в частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу, у тому числі в Києві та області. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Майже одразу у Києві прогриміли вибухи.

Уламки ракет впали в кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок у Печерському районі. Спочатку було відомо про двох постраждалих. Потім кількість поранених почала зростати. У п'яти з 10 постраждалих зафіксували гостру реакцію на стрес.

Додамо, що РФ вдарила по Києву двома балістичними ракетами, які запустила з території тимчасово окупованого Криму. Їх вдалося збити. Цей удар РФ став третім по столиці за останні п'ять днів. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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