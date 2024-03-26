ua en ru
Вт, 26 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Солом'янському районі Києва вилучили бойову частину російської ракети (фото)

Київ, Вівторок 26 березня 2024 18:47
UA EN RU
У Солом'янському районі Києва вилучили бойову частину російської ракети (фото) Фото: у Солом'янському районі Києва вилучили бойову частину російської ракети (t.me/gunpKyiv)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, яка впала у приватному секторі Солом’янського району під час атаки РФ вчора, 25 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Києва.

Вчора, під час ворожої атаки на Київ уламки ракет впали на території Печерського, Солом’янського та Дарницького районів столиці.

Так, під час обстеження території у Солом’янському районі поліцейські-вибухотехніки неподалік приватних будинків виявили уламок бойової частини речовини з детонаторами, вагою понад 20 кг.

Правоохоронці від’єднали детонатори від залишку бойової частини та вилучили їх для подальшого знищення в умовах полігону.

Поліція Києва закликає громадян бути обачними та при виявленні невідомий предметів, в жодному разі не проводити будь-які маніпуляції з ними, оскільки вони можуть бути вибухонебезпечними та токсичними.

Фото: у Солом'янському районі Києва вилучили бойову частину російської ракети (t.me/gunpKyiv)

Ракетний удар по Києву 25 березня

Вранці 25 березня в частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу, у тому числі в Києві та області. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Майже одразу у Києві прогриміли вибухи.

Уламки ракет впали в кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок у Печерському районі. Спочатку було відомо про двох постраждалих. Потім кількість поранених почала зростати. У п'яти з 10 постраждалих зафіксували гостру реакцію на стрес.

Додамо, що РФ вдарила по Києву двома балістичними ракетами, які запустила з території тимчасово окупованого Криму. Їх вдалося збити. Цей удар РФ став третім по столиці за останні п'ять днів. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Київ Ракети Ракетна атака
NEWS
Розвідник, який навчався в академії ФСБ. Що відомо про нового секретаря РНБО Литвиненка
Розвідник, який навчався в академії ФСБ. Що відомо про нового секретаря РНБО Литвиненка
DAILY
Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи