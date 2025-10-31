ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Нідерланди профінансують захист України від російських кібератак

Нідерланди, Україна, П'ятниця 31 жовтня 2025 00:15
Ілюстративне фото: Нідерланди профінансують захист України від російських кібератак (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Нідерланди посилюють підтримку України, спрямовуючи додаткові кошти на зміцнення її цифрової безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра закордонних справ Нідерландів Девіда ван Віла в мережі Х.

Міністерство закордонних справ Нідерландів оголосило про виділення 10 мільйонів євро на участь у британській кіберпрограмі для України.

У заяві підкреслюється, що російські кібератаки проти України відбуваються систематично і є частиною гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію регіону. Така агресія, за словами міністра Девіда ван Віла, становить загрозу не тільки для України, а й для всієї Європи.

"Велика Британія є нашим цінним партнером у зміцненні стійкості України. Сьогодні Нідерланди оголосили про виділення 10 мільйонів євро на британську кіберпрограму для України", - зазначив міністр у своєму повідомленні.

Посилення міжнародної кіберспівпраці

Ці кошти будуть спрямовані на підтримку роботи Талліннського механізму - міжнародної коаліції, яка координує зусилля країн-партнерів у сфері кіберпідтримки України.

Механізм об'єднує досвід провідних держав Європи та забезпечує технічну допомогу українським фахівцям у протидії кіберагресії.

Фінансування від Нідерландів дасть змогу зміцнити захист інформаційних систем, а також прискорити розвиток українських кіберможливостей, що особливо важливо в умовах постійних атак на критичну інфраструктуру.

Додаткова допомога Україні

Це не перший випадок, коли Нідерланди надають фінансову підтримку. Раніше, 28 жовтня, під час візиту до Києва міністр оголосив про виділення 25 мільйонів євро на потреби української енергетики.

Кошти спрямують на купівлю обладнання, термінові ремонти та закупівлю газу для забезпечення стабільного енергопостачання в зимовий період.

Нагадуємо, що Нідерланди формують новий пакет військової допомоги Україні на суму 90 мільйонів євро, який передбачає фінансування виробництва розвідувальних та ударних безпілотників для потреб української армії.

Зазначимо, що Україна та Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво дронів, що стало новим етапом у розвитку оборонного співробітництва між країнами та відкриває перспективи для збільшення виробництва безпілотних систем.

