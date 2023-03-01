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Росія здійснила кібератаку на податкову службу Польщі

Фото: представник уряду Польщі з питань кібербезпеки Януш Чешинський (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Росія здійснила атаку хакерів на сайт податкової служби Польщі, де громадяни республіки заповнюють податкові декларації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника уряду Польщі з питань кібербезпеки Януша Чешинського, яку приводить TVP Info.

"У нас є інформація, що за вчорашньою атакою стоять росіяни", - сказав Чешинський.

Як зазначив представник уряду, дані польських платників податків вкрадено не було. Атака ґрунтувалася на створенні великого штучного трафіку.

"В такій ситуації, щоб уникнути проблем, цей трафік блокується з багатьох напрямків і на самому початку, коли ці блокування здійснюються, блокується і реальний трафік", - додав Чешинський.

Країни Балтії та Польща неодноразово заявляли, що ставали об'єктами кібератак, звинувачуючи в них Росію.

Нагадаємо, що російські хакери атакували ряд державних українських сайтів. Це призвело до збою в роботі сайту Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Кількість російських кібератак на Україну зросла у п'ять разів у порівнянні з 2020 роком.

Німеччині загрожує масштабна небезпека Росії. Зокрема, це стосується можливих диверсій, дезінформації та шпигунських атак.

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