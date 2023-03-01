Росія здійснила кібератаку на податкову службу Польщі

"У нас є інформація, що за вчорашньою атакою стоять росіяни", - сказав Чешинський.

Як зазначив представник уряду, дані польських платників податків вкрадено не було. Атака ґрунтувалася на створенні великого штучного трафіку.

"В такій ситуації, щоб уникнути проблем, цей трафік блокується з багатьох напрямків і на самому початку, коли ці блокування здійснюються, блокується і реальний трафік", - додав Чешинський.

Країни Балтії та Польща неодноразово заявляли, що ставали об'єктами кібератак, звинувачуючи в них Росію.