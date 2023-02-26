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Голова МВС Німеччини заявила про масштабну небезпеку для країни з боку Росії

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Берлін, Неділя 26 лютого 2023 20:42
Голова МВС Німеччини заявила про масштабну небезпеку для країни з боку Росії Фото: Ненсі Фезер, голова МВС Німеччини (flickr by Bitkom)
Автор: Іван Носальський

Німеччині загрожує масштабна небезпека Росії. Зокрема, це стосується можливих диверсій, дезінформації та шпигунських атак.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

За її словами, російський диктатор Володимир Путін вкладає величезні ресурси в організацію кібератак, які є ключовою частиною його агресивної війни.

"Проблеми кібербезпеки посилилися через війну. Атаки проросійських хакерів посилилися", - сказала міністр.

Фезер наголосила, що небезпека шпигунської та диверсійної діяльності, яка спонсорується росіянами, залишається дуже високою.

Очільниця МВС закликала федеральні та регіональні уряди працювати разом, щоб протистояти кібератакам, і "постійно продовжувати розвивати" свої можливості.

"Ми протистоїмо все новим способам нападу та технологіям", - додала вона.

Чиновниця уточнила, що зараз німецький уряд розширює свій безпековий офіс у сфері інформаційних технологій (BSI). Зокрема, створюються нові інструменти, за допомогою яких органи безпеки можуть зупинити кібератаки.

Нагадаємо, раніше в Національній розвідувальній службі та Норвезькій службі поліцейської безпеки (PST) заявили, що загроза з боку Росії щодо Норвегії є однією з найбільших.

Також ми писали, що розвідка Нідерландів заявила про загрозу диверсій з боку Росії.

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