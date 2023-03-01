Россия совершила кибератаку на налоговую службу Польши

"У нас есть информация, что за вчерашней атакой стоят россияне", - сказал Чешинский.

Как отметил представитель правительства, данные польских налогоплательщиков украдены не были. Атака была основана на создании большого искусственного трафика.

"В такой ситуации во избежание проблем этот трафик блокируется по многим направлениям и в самом начале, когда эти блокировки осуществляются, блокируется и реальный трафик", - добавил Чешинский.

Страны Балтии и Польша неоднократно заявляли, что становились объектами кибератак, обвиняя в них Россию.