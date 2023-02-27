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В Україні через атаку російських хакерів перестав працювати сайт Міндовкілля

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Україна, Понеділок 27 лютого 2023 21:44
В Україні через атаку російських хакерів перестав працювати сайт Міндовкілля Фото: в Україні через атаку російських хакерів перестав працювати сайт Міндовкілля (freepik.com)
Автор: Наталія Кава

Російські хакери атакували ряд держваних українських сайтів. Це призвело до збою в роботі сайту Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства довкілля.

"Наші фахівці спільно з відповідними органами вживають заходи, щоб відновити його роботу протягом тижня", - сказано в повідомленні.

У відомстві зауважили, що наразі українці важливі новини та анонси у сфері захисту довкілля можуть знайти на сторінці у Facebook або Telegram-каналі.

Нагадаємо, 23 лютого держава-агресор Росія здійснила кібератаку на низку сайтів українських державних та місцевих органів влади. Це призвело до того, що було модифіковано вміст кількох сторінок на цих ресурсах.

Раніше повідомлялось, що урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нову кібератаку на організації та установи України з використанням програми Remote Utilities.

Росія рік тому намагалася зробити вторгнення не лише фізично, але й паралельно на кіберфронті. Україні вдалося виявити російських хакерів в інформаційних системах.

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Кібератака Війна Росії проти України
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