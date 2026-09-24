Росія збирається посилити гібридні атаки на НАТО, - розвідка Данії
Країна-агресорка посилить гібридні атаки на НАТО найближчими місяцями. Може дійти і до обмеженої військової операції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оцінку служби оборонної розвідки Данії, передає Reuters.
РФ посилить гібридну війну
Розвідка Данії дає нові оцінки щодо гібридної війни РФ проти Заходу.
Москва неодноразово заперечувала будь-яку причетність до:
- гібридної війни,
- диверсійних операцій у країнах НАТО,
- планування будь-якої конфронтації.
Служба оборонної розвідки Данії заявила, що Росія здійснюватиме частіші атаки на Захід і НАТО "з більшими наслідками для країн, на які спрямовані ці атаки, ніж у минулому".
Обмежений військовий напад
Данці прогнозують "зростаючий ризик" того, що Росія розпочне обмежений військовий напад на одну або кілька країн НАТО, які межують з країною-агресоркою.
"Обмежений військовий напад був би відчайдушним кроком з боку Росії і, як і посилені гібридні атаки, потенційно може мати місце найближчими місяцями", - йдеться у повідомленні.
Такі атаки можуть містити:
- окремі удари далекобійною зброєю (дронами чи ракетами) по інфраструктурі, що підтримує Україну,
- операції під чужим прапором з використанням дронів українського виробництва.
Про це заявив на прес-конференції керівник розвідки Томас Аренкіль.
Він сказав, що Росія також може розгорнути обмежену кількість військ у прикордонній зоні НАТО, можливо, під приводом захисту російських меншин.
"Мета не в тому, щоб захопити країну, а в тому, щоб розділити НАТО", - сказав він.
Атака РФ на гелікоптер
За даними данських військових, минулого тижня російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського військового гелікоптера. Одна з яких ледь не влучила в літак.
В окремій заяві 24 вересня Данське агентство стійкості заявило про ймовірність спроби Росії здійснити руйнівні кібератаки проти Данії та підвищило рівень загрози.
Раніше РБК-Україна писало, що європейські розвідники допускають можливість найближчої перевірки Росією НАТО на міцність. За словами одного з них, потенційна атака може статись "за місяці, а не роки".
Крім того, у НАТО вже заявляли про готовність до будь-яких провокацій та атак Росії. Генерал Альянсу наголосив, що НАТО готове реагувати на потенційну ескалацію на східному фланзі Європи.
Крім того, нещодавно Литва заявила про отримання розвідданих щодо можливої підготовки Росією операцій під чужим прапором для перевірки готовності НАТО до відповіді.