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Россия намерена усилить гибридные атаки на НАТО, - разведка Дании

16:59 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Россия намерена усилить гибридные атаки на НАТО, - разведка Дании Фото: Разведка Дании прогнозирует усиление гибридных атак РФ на страны НАТО (Getty Images)
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Страна-агрессор усилит гибридные атаки на НАТО в ближайшие месяцы. Может дойти и до ограниченной военной операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оценку службы оборонной разведки Дании, передает Reuters.

РФ усилит гибридную войну

Разведка Дании дает новые оценки гибридной войны РФ против Запада.

Москва неоднократно отрицала какую-либо причастность к:

  • гибридной войне,
  • диверсионным операциям в странах НАТО,
  • планированию любой конфронтации.

Служба оборонной разведки Дании заявила, что Россия будет совершать более частые атаки на Запад и НАТО "с большими последствиями для стран, на которые направлены эти атаки, чем в прошлом".

Ограниченное военное нападение

Датчане прогнозируют "возрастающий риск" того, что Россия начнет ограниченное военное нападение на одну или несколько стран НАТО, граничащих со страной-агрессором.

"Ограниченное военное нападение было бы отчаянным шагом со стороны России и, как и усиленные гибридные атаки, потенциально может произойти в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.

Такие атаки могут содержать:

  • отдельные удары дальнобойным оружием (дронами или ракетами) по инфраструктуре, поддерживающей Украину,
  • операции под чужим флагом с использованием дронов украинского производства.

Об этом заявил на пресс-конференции руководитель разведки Томас Аренкиль.

Он сказал, что Россия может развернуть ограниченное количество войск в приграничной зоне НАТО, возможно, под предлогом защиты российских меньшинств.

"Цель не в том, чтобы захватить страну, а в том, чтобы разделить НАТО", - сказал он.

Атака РФ на вертолет

По данным датских военных, на прошлой неделе российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолета. Одна из которых чуть не попала в самолет.

В отдельном заявлении 24 сентября датское агентство устойчивости заявило о вероятности попытки России осуществить разрушительные кибератаки против Дании и повысило уровень угрозы.

Ранее РБК-Украина писало, что европейские разведчики допускают возможность ближайшей проверки Россией НАТО на прочность. По словам одного из них, потенциальная атака может произойти "за месяцы, а не годы".

Кроме того, в НАТО уже заявляли о готовности к любым провокациям и атакам России. Генерал Альянса подчеркнул, что НАТО готов реагировать на потенциальную эскалацию на восточном фланге Европы.

Кроме того, недавно Литва заявила о получении разведданных по возможной подготовке Россией операций под чужим флагом для проверки готовности НАТО к ответу.

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