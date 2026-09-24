Россия намерена усилить гибридные атаки на НАТО, - разведка Дании
Страна-агрессор усилит гибридные атаки на НАТО в ближайшие месяцы. Может дойти и до ограниченной военной операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оценку службы оборонной разведки Дании, передает Reuters.
РФ усилит гибридную войну
Разведка Дании дает новые оценки гибридной войны РФ против Запада.
Москва неоднократно отрицала какую-либо причастность к:
- гибридной войне,
- диверсионным операциям в странах НАТО,
- планированию любой конфронтации.
Служба оборонной разведки Дании заявила, что Россия будет совершать более частые атаки на Запад и НАТО "с большими последствиями для стран, на которые направлены эти атаки, чем в прошлом".
Ограниченное военное нападение
Датчане прогнозируют "возрастающий риск" того, что Россия начнет ограниченное военное нападение на одну или несколько стран НАТО, граничащих со страной-агрессором.
"Ограниченное военное нападение было бы отчаянным шагом со стороны России и, как и усиленные гибридные атаки, потенциально может произойти в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.
Такие атаки могут содержать:
- отдельные удары дальнобойным оружием (дронами или ракетами) по инфраструктуре, поддерживающей Украину,
- операции под чужим флагом с использованием дронов украинского производства.
Об этом заявил на пресс-конференции руководитель разведки Томас Аренкиль.
Он сказал, что Россия может развернуть ограниченное количество войск в приграничной зоне НАТО, возможно, под предлогом защиты российских меньшинств.
"Цель не в том, чтобы захватить страну, а в том, чтобы разделить НАТО", - сказал он.
Атака РФ на вертолет
По данным датских военных, на прошлой неделе российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолета. Одна из которых чуть не попала в самолет.
В отдельном заявлении 24 сентября датское агентство устойчивости заявило о вероятности попытки России осуществить разрушительные кибератаки против Дании и повысило уровень угрозы.
Ранее РБК-Украина писало, что европейские разведчики допускают возможность ближайшей проверки Россией НАТО на прочность. По словам одного из них, потенциальная атака может произойти "за месяцы, а не годы".
Кроме того, в НАТО уже заявляли о готовности к любым провокациям и атакам России. Генерал Альянса подчеркнул, что НАТО готов реагировать на потенциальную эскалацию на восточном фланге Европы.
Кроме того, недавно Литва заявила о получении разведданных по возможной подготовке Россией операций под чужим флагом для проверки готовности НАТО к ответу.