Росія збільшує "тіньовий флот", попри західні санкції, - ЗМІ

Попри санкції США та Євросоюзу, Росія продовжує розширювати так званий "тіньовий флот" для експорту енергоресурсів, зокрема скрапленого природного газу (СПГ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними агентства, чотири танкери для перевезення СПГ - "Космос", "Луч", "Оріон" і "Меркурій" - нещодавно змінили прапор на російський і прямують у напрямку Арктики.
Згідно з даними стеження за суднами, частина з них рухається Північною Атлантикою, а одне сигналізує про курс на Мурманськ, який розташований поблизу плавучого газосховища Saam, що використовується для експорту з проєкту Arctic LNG 2, який перебуває під санкціями США.
За інформацією бази даних суден Equasis, танкери змінили реєстрацію та прапор у березні-квітні після зміни власників. Раніше вони належали компанії Oman Ship Management Co. або пов’язаним із нею структурам.
Як зазначає Bloomberg, ці судна мають ознаки "тіньового флоту": вони старші за типовий сучасний флот СПГ-танкерів, а також були передані маловідомим компаніям через непрозорі схеми власності та посередників.
Загалом, за даними аналізу Bloomberg, щонайменше 16 танкерів уже залучалися до перевезення СПГ із російських санкційних проєктів. Один із суден раніше був пошкоджений у березні та виведений з експлуатації.
За даними Equasis, у лютому власниками "Космосу" та "Лучу" стала гонконгська компанія Mighty Ocean Shipping Ltd., тоді як "Оріон" і "Меркурій" перейшли до компанії Celtic Maritime & Trading SA.
Росія системно використовує морську логістику не лише для експорту енергоносіїв, а й для вивезення викрадених українських ресурсів.
Раніше щонайменше вісім підсанкційних нафтових танкерів рухалися через Ла-Манш попри те, що уряд Британії оголосив про боротьбу з "тіньовим флотом".
Також повідомлялося, що новий пакет санкцій проти РФ, який готує ЄС, повинен заблокувати російський "тіньовий флот", який дозволяє Москві отримувати доходи від нафти.
Окрім того, Служба зовнішньої розвідки України заявила про плани Кремля збільшити кількість нафтових танкерів, які ходитимуть під російським прапором.