Россия увеличивает "теневой флот", несмотря на западные санкции, - СМИ

По данным агентства, четыре танкера для перевозки СПГ - "Космос", "Луч", "Орион" и "Меркурий" - недавно сменили флаг на российский и направляются в направлении Арктики.

Согласно данным слежения за судами, часть из них движется по Северной Атлантике, а одно сигнализирует о курсе на Мурманск, который расположен вблизи плавучего газохранилища Saam, используемого для экспорта из проекта Arctic LNG 2, который находится под санкциями США.

По информации базы данных судов Equasis, танкеры сменили регистрацию и флаг в марте-апреле после смены владельцев. Ранее они принадлежали компании Oman Ship Management Co. или связанным с ней структурам.

Как отмечает Bloomberg, эти суда имеют признаки "теневого флота": они старше типичного современного флота СПГ-танкеров, а также были переданы малоизвестным компаниям через непрозрачные схемы собственности и посредников.

В целом, по данным анализа Bloomberg, по меньшей мере 16 танкеров уже привлекались к перевозке СПГ из российских санкционных проектов. Одно из судов ранее было повреждено в марте и выведено из эксплуатации.

По данным Equasis, в феврале владельцами "Космоса" и "Луча" стала гонконгская компания Mighty Ocean Shipping Ltd., тогда как "Орион" и "Меркурий" перешли к компании Celtic Maritime & Trading SA.