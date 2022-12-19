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Росія збільшила експорт пшениці з окупованого Криму до Сирії майже в 20 разів, - Reuters

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Понеділок 19 грудня 2022 16:44
Росія збільшила експорт пшениці з окупованого Криму до Сирії майже в 20 разів, - Reuters Фото: Росія збільшила експорт пшениці з окупованого Криму до Сирії майже в 20 разів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація збільшила експорт пшениці з тимчасово окупованого Криму до Сирії у 17 разів. Це майже третина загального імпорту зерна в країну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Внаслідок санкцій перевезення товарів між Сирією та Росією звичайним морським транспортом та морське страхування ускладнились. Країни почали покладатися на власні кораблі для подальшого перевезення агропродукції.

Згідно з даними торговельно-інформаційної платформи Refinitiv, до кінця листопада поточного року Сирія імпортувала з Севастополя близько 502 тисяч тонн пшениці, попри те, що минулого року вона отримала звідти до 28,2 тисячі.

Також зазначається, що вантажі до Сирії почали збільшуватись з травня, а найбільша партія експорту відбулась у жовтні - 78,6 тисячі тонн.

Посольство України в Бейруті, яке відстежує вантажі переконане у тому, що експортоване зерно було викрадено російськими окупантами. У посольстві зауважили, що розрахунки й твердження щодо крадіжки росіян базувалися на інформації від власників полів й силосу на тимчасово окупованих територіях, а також супутникової інформації та даних відстеження суден.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Bloomberg, з початку повномасштабного вторгнення, Росія вкрала в України пшениці близько на 1 млрд доларів.

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