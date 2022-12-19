ua ru
Пн, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия увеличила экспорт пшеницы из оккупированного Крыма в Сирию почти в 20 раз, - Reuters

Новина українською →
Понедельник 19 декабря 2022 16:44
Россия увеличила экспорт пшеницы из оккупированного Крыма в Сирию почти в 20 раз, - Reuters Фото: Россия увеличила экспорт пшеницы из оккупированного Крыма в Сирию почти в 20 раз (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация увеличила экспорт пшеницы из временно оккупированного Крыма в Сирию в 17 раз. Это около трети общего импорта зерна в страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В результате санкций перевозка товаров между Сирией и Россией обычным морским транспортом и морское страхование осложнились. Страны начали полагаться на собственные корабли для последующей перевозки агропродукции.

Согласно данным торгово-информационной платформы Refinitiv, до конца ноября текущего года Сирия импортировала из Севастополя около 502 тысяч тонн пшеницы, несмотря на то, что в прошлом году она получила оттуда до 28,2 тысячи.

Также отмечается, что грузы в Сирию начали расти с мая, а крупнейшая партия экспорта состоялась в октябре - 78,6 тысячи тонн.

Посольство Украины в Бейруте, отслеживающее грузы, убеждено в том, что экспортированное зерно было похищено российскими оккупантами. В посольстве отметили, что расчеты и утверждения по поводу кражи россиян базировались на информации от владельцев полей и силоса на временно оккупированных территориях, а также спутниковой информации и данных отслеживания судов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Bloomberg, с начала полномасштабного вторжения, Россия украла у Украины пшеницы на около 1 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Силы ПВО сбили 18 из 23 дронов над Киевом: в КГВА рассказали о последствиях
Силы ПВО сбили 18 из 23 дронов над Киевом: в КГВА рассказали о последствиях
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах