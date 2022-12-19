Россия увеличила экспорт пшеницы из оккупированного Крыма в Сирию почти в 20 раз, - Reuters
Российская Федерация увеличила экспорт пшеницы из временно оккупированного Крыма в Сирию в 17 раз. Это около трети общего импорта зерна в страну.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В результате санкций перевозка товаров между Сирией и Россией обычным морским транспортом и морское страхование осложнились. Страны начали полагаться на собственные корабли для последующей перевозки агропродукции.
Согласно данным торгово-информационной платформы Refinitiv, до конца ноября текущего года Сирия импортировала из Севастополя около 502 тысяч тонн пшеницы, несмотря на то, что в прошлом году она получила оттуда до 28,2 тысячи.
Также отмечается, что грузы в Сирию начали расти с мая, а крупнейшая партия экспорта состоялась в октябре - 78,6 тысячи тонн.
Посольство Украины в Бейруте, отслеживающее грузы, убеждено в том, что экспортированное зерно было похищено российскими оккупантами. В посольстве отметили, что расчеты и утверждения по поводу кражи россиян базировались на информации от владельцев полей и силоса на временно оккупированных территориях, а также спутниковой информации и данных отслеживания судов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Bloomberg, с начала полномасштабного вторжения, Россия украла у Украины пшеницы на около 1 млрд долларов.
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