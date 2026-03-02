Росія збагатиться на хаосі в Ірані? Експерт пояснив реалії нафтового ринку

Головне

Росія отримує лише короткий перепочинок , а не різке зростання доходів.

Світовий дисконт на російську нафту тримається на рівні 25-30 доларів .

Китай може купувати більше російської нафти, але РФ може ще більше знижувати ціну.

Москва може не встигнути скористатися ситуацією.

Чи заробить Росія на зростанні нафти

За словами експерта, підвищення цін справді трохи полегшує становище Росії. Але ключова проблема - навіть при зростанні світових котирувань російська нафта продається значно дешевше.

"Це дає передих якийсь, авжеж, це цінове зростання. Проте світовий дисконт все одно 25-30 доларів. Тобто навіть з поточним зростанням до 78, ну там дисконт буде 30, а отже за 48 будуть продавати", - пояснив Шевчишин у коментарі РБК-Україна.

Читайте також: Блокада Ормузької протоки: у JPMorgan назвали термін до повної зупинки нафтовидобутку

Китайський фактор

Втім, багато залежить від Китаю. Саме туди Росія переорієнтувала значну частину експорту.

"А Китай затоварений і так, зараз він буде перекривати. Не зможе брати з Ірану - буде брати більше з Росії", - зазначив експерт.

Водночас він підкреслює: на нафтовому ринку важлива не лише ціна, а й частка ринку.

Росія може ще більше демпінгувати

За оцінкою аналітика, Москва може піти на додаткові знижки, щоб закріпитися в Китаї.

"Для них це передих, додаткова ніша і можливість співпраці з Китаєм", - сказав Шевчишин.

Ринок зараз непередбачуваний

Шевчишин наголошує: трейдери поводяться обережно і не поспішають купувати нафту за завищеними цінами.

"Уявіть собі, що ви нафтотрейдер. Ви хочете заробити, тому бажаєте продати дорожче. У мене є запаси на 3 тижні. Навіщо я буду купувати у тебе за 100?" - резюмує експерт.

Тож ситуація може швидко змінитися.

Чи довго триватиме вигода для РФ

Експерт підкреслює, що ключове питання - тривалість боїв в Ірані.

"Якщо це короткострокова ситуація, Росія просто не встигне використати її в повну міру", - вважає Шевчишин.

Що відбувається навколо Ірану та Ормузької протоки

Фото: де розташована Ормузька протока (скриншот Google Maps)

Через бойові дії та взаємні атаки Ірану, США та Ізраїлю, судноплавство в регіоні фактично зупинилося - обсяги впали на 75%. Власники танкерів просто не ризикують виходити в море.

Хоча ОАЕ та Саудівська Аравія намагаються "прокачати" нафту в обхід через труби, цього замало.