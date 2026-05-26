Війна в Україні

Росія заявила про "захоплення Рясного" на Сумщині: що кажуть військові

13:21 26.05.2026 Вт
Що відбувається на справді?
aimg Ірина Глухова
Фото: українські військові на фронті (Віталій Носач, РБК-Україна)

Росіяни поширили інформацію про нібито захоплення села Рясне у Сумській області та розгром українських сил. Проте це не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 14-й армійський корпус у Telegram.

Що поширює Росія

У російських джерелах та серед воєнкорів з’явилися повідомлення про нібито втрату контролю Україною над селом Рясне.

Також це подавалося як елемент створення так званої "буферної зони" вздовж кордону.

Заява 14 армійського корпусу

"Інформація, що масово тиражується ворожими ресурсами про нібито захоплення села Рясне Краснопільської громади на Сумщині підрозділами 34-ї омсбр РФ та "розгром" українських сил, є черговою акцією інформаційно-психологічної операції та не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

У Силах оборони наголосили, що населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України, а ситуація повністю керована.

Українські підрозділи тримають оборону на визначених рубежах, здійснюють заходи зі стримування окупантів та завдають росіянам значних втрат у живій силі, додали військові.

В Угрупуванні обʼєднаних сил додали, що російські заяви про "успіхи" підрозділів 34-ї омсбр РФ є медійною маніпуляцією, спрямованою на приховування власних невдач.

Військові закликають довіряти виключно офіційним джерелам і не поширювати вигадки російських загарбників, які намагаються компенсувати відсутність реальних успіхів на фронті медійними маніпуляціями.

Ситуація на фронті

Як раніше писало РБК-Україна, наразі ЗСУ перехоплюють ініціативу на фронті - за останні місяці українські війська досягли найбільших успіхів за час вторгнення до Курської області у серпні 2024 року.

Тим часом президент України Володимир Зеленський сказав, що українські війська досягають визначених цілей у прикордонні Сумської області.

Раніше у ДШВ повідомляли, що найближчим завданням окупантів є захоплення одного з двох обласних центрів - Сум або Харкова. Сили оборони вже фіксують спроби ворога просунутись у напрямку одного з них.

