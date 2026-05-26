Россия заявила о "захвате Рясного" в Сумской области: что говорят военные

Что распространяет Россия

В российских источниках и среди военкоров появились сообщения о якобы потере контроля Украины над селом Рясное.

Также это подавалось как элемент создания так называемой "буферной зоны" вдоль границы.

Заявление 14 армейского корпуса

"Информация, которая массово тиражируется вражескими ресурсами о якобы захвате села Рясное Краснопольской общины на Сумщине подразделениями 34-й омсбр РФ и "разгроме" украинских сил, является очередной акцией информационно-психологической операции и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В Силах обороны отметили, что населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил Украины, а ситуация полностью управляемая.

Украинские подразделения держат оборону на определенных рубежах, осуществляют меры по сдерживанию оккупантов и наносят россиянам значительные потери в живой силе, добавили военные.

В Группировке объединенных сил добавили, что российские заявления об "успехах" подразделений 34-й омсбр РФ являются медийной манипуляцией, направленной на сокрытие собственных неудач.

Военные призывают доверять исключительно официальным источникам и не распространять выдумки российских захватчиков, которые пытаются компенсировать отсутствие реальных успехов на фронте медийными манипуляциями.