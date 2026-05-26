Россия заявила о "захвате Рясного" в Сумской области: что говорят военные

Россияне распространили информацию о якобы захвате села Рясное в Сумской области и разгроме украинских сил. Однако это не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 14-й армейский корпус в Telegram.
В российских источниках и среди военкоров появились сообщения о якобы потере контроля Украины над селом Рясное.
Также это подавалось как элемент создания так называемой "буферной зоны" вдоль границы.
"Информация, которая массово тиражируется вражескими ресурсами о якобы захвате села Рясное Краснопольской общины на Сумщине подразделениями 34-й омсбр РФ и "разгроме" украинских сил, является очередной акцией информационно-психологической операции и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
В Силах обороны отметили, что населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил Украины, а ситуация полностью управляемая.
Украинские подразделения держат оборону на определенных рубежах, осуществляют меры по сдерживанию оккупантов и наносят россиянам значительные потери в живой силе, добавили военные.
В Группировке объединенных сил добавили, что российские заявления об "успехах" подразделений 34-й омсбр РФ являются медийной манипуляцией, направленной на сокрытие собственных неудач.
Военные призывают доверять исключительно официальным источникам и не распространять выдумки российских захватчиков, которые пытаются компенсировать отсутствие реальных успехов на фронте медийными манипуляциями.
Как ранее писало РБК-Украина, сейчас ВСУ перехватывают инициативу на фронте - за последние месяцы украинские войска достигли наибольших успехов за время вторжения в Курскую область в августе 2024 года.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские войска достигают определенных целей в приграничье Сумской области.
Ранее в ДШВ сообщали, что ближайшей задачей оккупантов является захват одного из двух областных центров - Сум или Харькова. Силы обороны уже фиксируют попытки врага продвинуться в направлении одного из них.