Росія заявила про вуличні бої у Кутьківці: ЗСУ спростували фейк Генштабу РФ
Російські заяви про нібито захоплення Кутьківки виявилися черговим фейком. Сили оборони України утримують населений пункт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 16-й армійського корпусу ЗСУ.
Населений пункт Кутьківка, що входить до зони відповідальності підрозділів 16 армійського корпусу, залишається під повним контролем Сил оборони України.
Інформація про втрату позицій не підтверджується - Сили оборони утримують оборону без змін.
"Противник намагається діяти малими диверсійними групами, намагаючись інфільтруватися в населений пункт. Однак такі спроби виявляються завчасно та оперативно припиняються", - зазночили військові.
З їх слів, підрозділи 151 окремої механізованої бригади знищують ворожі групи ще на підступах до Кутьківки або під час їх укриття в зруйнованій забудові.
В ЗСУ зауважили, що заяви про нібито "захоплення" населеного пункту є черговим елементом інформаційно-психологічних операцій рф і не мають нічого спільного з реальною ситуацією на фронті.
Ситуація на Харківщині
Нагадаємо, що українські військові спростували заяви Валерія Герасимова про нібито захоплення російськими військами селища Куп’янськ-Вузловий. Населений пункт у Харківській області не перебуває під контролем окупантів і навіть не розташований безпосередньо на лінії бойового зіткнення.
Раніше Сили оборони неодноразово наголошували, що спроби прориву російських військ у напрямку Куп’янська завершуються для РФ значними втратами, тоді як місто залишається під контролем українських захисників.
Крім того, українські військові встановили контроль над будівлею Куп’янської міської ради. Операцію провели в межах деблокування міста під керівництвом командування 2-го корпусу Національної гвардії України.