Россия заявила об уличных боях в Кутьковке: ВСУ опровергли фейк Генштаба РФ

Украина, Среда 28 января 2026 16:12
Россия заявила об уличных боях в Кутьковке: ВСУ опровергли фейк Генштаба РФ Фото: глава Генштаба РФ Валерий Герасимов (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Российские заявления о якобы захвате Кутьковки оказались очередным фейком. Силы обороны Украины удерживают населенный пункт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 16-й армейского корпуса ВСУ.

Населенный пункт Кутьковка, входящий в зону ответственности подразделений 16 армейского корпуса, остается под полным контролем Сил обороны Украины.

Информация о потере позиций не подтверждается - Силы обороны удерживают оборону без изменений.

Россия заявила об уличных боях в Кутьковке: ВСУ опровергли фейк Генштаба РФФото: с. Кутьковка, Харьковская область (google.com/maps/place)

"Противник пытается действовать малыми диверсионными группами, пытаясь инфильтроваться в населенный пункт. Однако такие попытки выявляются заблаговременно и оперативно пресекаются", - отметили военные.

По их словам, подразделения 151 отдельной механизированной бригады уничтожают вражеские группы еще на подступах к Кутьковке или во время их укрытия в разрушенной застройке.

В ВСУ отметили, что заявления о якобы "захвате" населенного пункта является очередным элементом информационно-психологических операций рф и не имеют ничего общего с реальной ситуацией на фронте.

Кульковка была освобождена украинскими войсками в 2022 году во время Харьковского контрнаступления. С тех пор населенный пункт находится под стабильным контролем Сил обороны Украины.

Ситуация на Харьковщине

Напомним, что украинские военные опровергли заявления Валерия Герасимова о якобы захвате российскими войсками поселка Купянск-Узловой. Населенный пункт в Харьковской области не находится под контролем оккупантов и даже не расположен непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Ранее Силы обороны неоднократно отмечали, что попытки прорыва российских войск в направлении Купянска завершаются для РФ значительными потерями, тогда как город остается под контролем украинских защитников.

Кроме того, украинские военные установили контроль над зданием Купянского городского совета. Операцию провели в рамках деблокирования города под руководством командования 2-го корпуса Национальной гвардии Украины.

