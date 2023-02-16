Росія заявила про черговий обмін полоненими

Повідомляється, що Росія повернула 101 свого військовослужбовця внаслідок переговорів.

При цьому про повернення українських військових не згадано.

Зазначимо, що Україна поки що не підтвердила обмін.

Нагадаємо, 4 лютого Україна повернула з російського полону 116 наших захисників, серед яких оборонці Маріуполя, херсонські партизани та снайпери з Бахмутського спрямування.

Додамо, що омбудсмен Дмитро Лубинець просив родичів полонених не називати прізвищ, щоб не ускладнювати роботу з повернення військових додому.

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