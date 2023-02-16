Россия заявила об очередном обмене пленными

Сообщается, что Россия вернула 101 своего военнослужащего в результате переговоров.

При этом о возвращении украинских военных не упомянуто.

Отметим, что Украина пока не подтвердила обмен.

Напомним, 4 февраля Украина вернула из российского плена 116 наших защитников, среды которых оборонцы Мариуполя, херсонские партизаны и снайперы из Бахмутского направления.

Добавим, что омбудсмен Дмитрий Лубинец просил родственников пленных не называть фамилий, чтобы не усложнять работу по возвращению военных домой.

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