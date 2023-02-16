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Росія заявила про черговий обмін полоненими

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Четвер 16 лютого 2023 17:42
Росія заявила про черговий обмін полоненими Ілюстративне фото: Росія заявила про черговий обмін полоненими (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Міноборони Росії заявили про черговий обмін військовополоненими з Україною, який відбувся 16 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".

Повідомляється, що Росія повернула 101 свого військовослужбовця внаслідок переговорів.

При цьому про повернення українських військових не згадано.

Зазначимо, що Україна поки що не підтвердила обмін.

Нагадаємо, 4 лютого Україна повернула з російського полону 116 наших захисників, серед яких оборонці Маріуполя, херсонські партизани та снайпери з Бахмутського спрямування.

Додамо, що омбудсмен Дмитро Лубинець просив родичів полонених не називати прізвищ, щоб не ускладнювати роботу з повернення військових додому.

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