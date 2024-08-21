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Росія завела п’ять підводних човнів у бухту Новоросійська: про які судна йде мова

Фото: підводні човни РФ (ілюстративне фото росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Чорноморський флот Росії завів усі підводні човни у військову гавань Новоросійська. Відповідні дані підтверджують супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу Telegram-каналу "Крымский ветер".

Зазначається, що усі 4 підводні човни проєкту 636.3 "Варшав'янка", а також один підводний човен "Алроса" проєкту 877В перебувають біля причалів у бухті.

"Там же всі кораблі, за винятком малого ракетного корабля проєкту 21631 "Буян-М", який є носієм крилатих ракет "Калібр", - йдеться в повідомленні.

 Фото: супутникові знімки бухти в Новоросійську (t.me/Crimeanwind)

У моніторинговій групі нагадали, що днями речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зауважив на випуску Росією своїх підводних човнів в Чорне море, щоб поставити "галочку" про присутність. 

За його словами, "росіяни намагаються зберегти хоча б номінальну присутність хоча б у Чорному морі, а Азовське море ворожі кораблі покинули повністю".

 

Нагадаємо, напередодні Плетенчук розповідав, що підводні човни Чорноморського флоту РФ в основному перебувають на чергуванні в східній частині Чорного моря.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЗСУ завдали удару по підводному корабель РФ "Ростов-на-Дону". Внаслідок атаки судно затонуло в окупованому Севастополі.

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