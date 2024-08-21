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Россия завела пять подлодок в бухту Новороссийска: о каких суднах идет речь

Фото: подлодки РФ (иллюстративное фото росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Черноморский флот России завел все подлодки в военную гавань Новороссийска. Соответствующие данные подтверждают спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу Telegram-канала "Крымский ветер".

Отмечается, что все 4 подлодки проекта 636.3 "Варшавянка", а также одна подводная лодка "Алроса" проекта 877В находятся у причалов в бухте.

"Там же все корабли, за исключением малого ракетного корабля проекта 21631 "Буян-М", являющегося носителем крылатых ракет "Калибр", - говорится в сообщении.

Фото: спутниковые снимки бухты в Новороссийске (t.me/Crimeanwind)

В мониторинговой группе напомнили, что на днях спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил на выпуске Россией своих подлодок в Черное море, чтобы поставить "галочку" о присутствии. 

По его словам, "россияне пытаются сохранить хотя бы номинальное присутствие хотя бы в Черном море, а Азовское море вражеские корабли покинули полностью".

Напомним, накануне Плетенчук рассказывал, что подлодки Черноморского флота РФ в основном находятся на дежурстве в восточной части Черного моря.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ВСУ нанесли удар по подводному кораблю РФ "Ростов-на-Дону". В результате атаки судно затонуло в оккупированном Севастополе.

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