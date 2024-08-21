Росія завела п’ять підводних човнів у бухту Новоросійська: про які судна йде мова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу Telegram-каналу "Крымский ветер" .

Зазначається, що усі 4 підводні човни проєкту 636.3 "Варшав'янка", а також один підводний човен "Алроса" проєкту 877В перебувають біля причалів у бухті.

"Там же всі кораблі, за винятком малого ракетного корабля проєкту 21631 "Буян-М", який є носієм крилатих ракет "Калібр", - йдеться в повідомленні.

Фото: супутникові знімки бухти в Новоросійську (t.me/Crimeanwind) У моніторинговій групі нагадали, що днями речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зауважив на випуску Росією своїх підводних човнів в Чорне море, щоб поставити "галочку" про присутність.

За його словами, "росіяни намагаються зберегти хоча б номінальну присутність хоча б у Чорному морі, а Азовське море ворожі кораблі покинули повністю".