Россия завела пять подлодок в бухту Новороссийска: о каких суднах идет речь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу Telegram-канала "Крымский ветер" .

Отмечается, что все 4 подлодки проекта 636.3 "Варшавянка", а также одна подводная лодка "Алроса" проекта 877В находятся у причалов в бухте.

"Там же все корабли, за исключением малого ракетного корабля проекта 21631 "Буян-М", являющегося носителем крылатых ракет "Калибр", - говорится в сообщении.