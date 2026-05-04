Росія завдала удару ракетою та дронами-камікадзе: як відпрацювала ППО України

У неділю, 3 травня, росіяни здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши різні типи озброєння, включно з ударними безпілотниками та ракетами.

Під ворожим вогнем опинилася цивільна інфраструктура та житлові квартали. Зокрема, вдень окупанти вдарили ракетами по Дніпру, внаслідок чого було пошкоджено гуртожиток. Пізніше стало відомо, що у місті постраждали більше 10 людей, також є загиблий.

Крім того, окупанти завдали удару по Запоріжжю - у місті виникла пожежа, серед постраждалих є дитина.