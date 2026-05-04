Війна в Україні

Росія завдала удару ракетою та дронами-камікадзе: як відпрацювала ППО України

21:13 04.05.2026 Пн
2 хв
Збити вдалося не всі ворожі безпілотники
aimg Валерій Ульяненко
Фото: мобільна група ППО (Getty Images)

У понеділок, 4 травня, в період з 08.30 по 18:30 російські окупанти завдали удару балістичною ракетою Іскандер-М та 88-ма ударними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗСУ.

РФ оголосила перемир'я з Україною на 8-9 травня і пригрозила ударом по центру Києва

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія" на сході, півночі та півдні країни", - йдеться у заяві.

Зазначається, що було зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних безпілотників.

Фото: Сили оборони перехопили 70 ворожих дронів (t.me/kpszsu)

Обстріли України

Нагадаємо, за тиждень російські окупанти завдали 15 ударів по 11 АЗС у Харкові. Практично всі атаки припали на газові станції, встановлені на заправках.

У неділю, 3 травня, росіяни здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши різні типи озброєння, включно з ударними безпілотниками та ракетами.

Під ворожим вогнем опинилася цивільна інфраструктура та житлові квартали. Зокрема, вдень окупанти вдарили ракетами по Дніпру, внаслідок чого було пошкоджено гуртожиток. Пізніше стало відомо, що у місті постраждали більше 10 людей, також є загиблий.

Крім того, окупанти завдали удару по Запоріжжю - у місті виникла пожежа, серед постраждалих є дитина.

