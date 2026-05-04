Россия нанесла удар ракетой и дронами-камикадзе: как отработала ПВО Украины

В воскресенье, 3 мая, россияне совершили массированную атаку по Украине, применив различные типы вооружения, включая ударные беспилотники и ракеты.

Под вражеским огнем оказалась гражданская инфраструктура и жилые кварталы. В частности, днем оккупанты ударили ракетами по Днепру, в результате чего было повреждено общежитие. Позже стало известно, что в городе пострадали более 10 человек, также есть погибший.

Кроме того, оккупанты нанесли удар по Запорожью - в городе возник пожар, среди пострадавших есть ребенок.