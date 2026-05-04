ua en ru
Пн, 04 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ цілеспрямовано завдає ударів дронами по заправках у Харкові, - Терехов

14:54 04.05.2026 Пн
2 хв
Скільки АЗС вже були атаковані ворогом?
aimg Валерій Ульяненко
РФ цілеспрямовано завдає ударів дронами по заправках у Харкові, - Терехов Фото: удар по АЗС у Харкові (t.me/DSNS_Kharkiv)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

За тиждень російські окупанти завдали 15 ударів по 11 АЗС у Харкові. Практично всі атаки припали на газові станції, встановлені на заправках.

Про це заявив міський голова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Об'єктив".

Читайте також: РФ атакувала балістикою Мерефу на Харківщині, є загиблі та багато постраждалих (фото)

За його словами, ворог використовує для атак безпілотники типу "V2U" зі штучним інтелектом, попередньо налаштовані саме на АЗС.

"Ніякої паніки немає. Ви сьогодні бачили, що всі АЗС, які не пошкоджені, працюють, автівки мають можливість заправлятися", - сказав Терехов.

Міський голова наголосив, що потрібно бути обережними. Він також зауважив, що власникам АЗС необхідно зробити певні габіони, щоб була можливість закрити газові станції, які встановлені на цих АЗС, оскільки практично всі удари сталися саме по них.

"Дуже важливо, щоб був захист, це прерогатива не міської ради, це військова адміністрація разом з військовими, але ж і власники АЗС, я звернувся до них, щоб вони захищали свої АЗС, це дуже важливо", - зазначив Терехов.

Він нагадав, що росіяни завдавали ударів по залізниці, по трансформаторних підстанціях, по критичній інфраструктурі. Терехов додав, що "черга прийшла до АЗС".

Нагадаємо, вранці 1 травня російські окупанти атакували дронами п'ять районів Харкова. Зафіксовані влучання в АЗС, є постраждалі.

Як повідомили у ДСНС, росіяни атакували п’ять заправок. На двох із них, у Слобідському районі міста та в Чугуєві, виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані.

Наступного дня у Харкові знову зафіксували серію ударів дронів, зокрема по АЗС у кількох районах. Внаслідок атак щонайменше у шести районах міста постраждали сім осіб.

Внаслідок атаки сталися масштабні пожежі та руйнації. Горіли газові ємності, авто, будівлі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
АЗС Ігор Терехов Харків Війна в Україні Дрони
Новини
Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги