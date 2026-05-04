ua en ru
Пн, 04 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія завдала удару ракетою та дронами-камікадзе: як відпрацювала ППО України

21:13 04.05.2026 Пн
2 хв
Збити вдалося не всі ворожі безпілотники
aimg Валерій Ульяненко
Росія завдала удару ракетою та дронами-камікадзе: як відпрацювала ППО України Фото: мобільна група ППО (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

У понеділок, 4 травня, в період з 08.30 по 18:30 російські окупанти завдали удару балістичною ракетою Іскандер-М та 88-ма ударними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: РФ оголосила перемир'я з Україною на 8-9 травня і пригрозила ударом по центру Києва

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія" на сході, півночі та півдні країни", - йдеться у заяві.

Зазначається, що було зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних безпілотників.

Росія завдала удару ракетою та дронами-камікадзе: як відпрацювала ППО УкраїниФото: Сили оборони перехопили 70 ворожих дронів (t.me/kpszsu)

Обстріли України

Нагадаємо, за тиждень російські окупанти завдали 15 ударів по 11 АЗС у Харкові. Практично всі атаки припали на газові станції, встановлені на заправках.

У неділю, 3 травня, росіяни здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши різні типи озброєння, включно з ударними безпілотниками та ракетами.

Під ворожим вогнем опинилася цивільна інфраструктура та житлові квартали. Зокрема, вдень окупанти вдарили ракетами по Дніпру, внаслідок чого було пошкоджено гуртожиток. Пізніше стало відомо, що у місті постраждали більше 10 людей, також є загиблий.

Крім того, окупанти завдали удару по Запоріжжю - у місті виникла пожежа, серед постраждалих є дитина.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація ППО Війна в Україні Ракети Дрони
Новини
Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Аналітика
Сім років Зеленського. Який план президента на війну, владу і вибори
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Сім років Зеленського. Який план президента на війну, владу і вибори