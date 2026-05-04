Росія завдала удару ракетою та дронами-камікадзе: як відпрацювала ППО України

У понеділок, 4 травня, в період з 08.30 по 18:30 російські окупанти завдали удару балістичною ракетою Іскандер-М та 88-ма ударними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що було зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних безпілотників.

"За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія" на сході, півночі та півдні країни", - йдеться у заяві.

У неділю, 3 травня, росіяни здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши різні типи озброєння, включно з ударними безпілотниками та ракетами.

Під ворожим вогнем опинилася цивільна інфраструктура та житлові квартали. Зокрема, вдень окупанти вдарили ракетами по Дніпру, внаслідок чого було пошкоджено гуртожиток. Пізніше стало відомо, що у місті постраждали більше 10 людей, також є загиблий.

Крім того, окупанти завдали удару по Запоріжжю - у місті виникла пожежа, серед постраждалих є дитина.